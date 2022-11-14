Gta Trilogy : The Definitive Edition Steam üzerinde çıkış yapabilir. SteamDB'de yenilenen üçlemeye dair veriler tespit edildi.

Rockstar Games'in tartışmalı Gta Trilogy : The Definitive Edition paketi yakında Steam üzerinde çıkış yapabilir. Videotech adlı bir Twitter kullanıcısı tarafından fark edilen bilgiler doğrultusunda yenilenen üçlemenin halkaları SteamDB üzerinde tespit edildi. Kasım 2021'de çıkış yapan ve geçtiğimiz süreçte sadece Rockstar Games Store üzerinde satışa sunulan oyunlar yakında Steam sürümlerine kavuşacak gibi görünüyor.

Geçtiğimiz haftalarda oyun devinin grafiksel düzeyde yenilenmiş GTA oyunlarını Steam'e çıkaracağına dair birtakım söylentiler ortaya çıktı. Fakat SteamDB adlı internet sitesinde geliştiricinin üç farklı uygulama üzerinde değişiklikler yaptığı görülüyor. Ortaya çıkan bilgiler doğrultusunda bu üç uygulama ise GTA III Definitive, GTA Vice City Definitive ve GTA San Andreas Definitive olarak listelenmiş.

Rockstar tarafından henüz resmi bir açıklama gelmedi. Fakat çıkış tarihinden bu yana bir yıl geçen yenilenmiş üçlemenin Steam'de çıkış yapma ihtimali oldukça yüksek. Daha önce SteamDB üzerinde ortaya çıkan benzer veriler resmi duyurulardan önce yapımların platform üzerinde çıkış yapacağına dair güçlü tahminler veriyor.

Stüdyo üç GTA oyununu The Definitive Edition adı altında tekrar duyurmadan önce orijinal üçlemeyi Steam'den kaldırma kararı aldı. Dolayısıyla GTA oyunları bir yılı aşkın bir süredir dev oyun mağazası üzerinde satışa sunulmuyor. Çıkış sonrasında negatif eleştiri yağmuruna tutulan oyunlar sancılı sürece rağmen 10 milyon kopya satmayı başardı.

Geliştirici ise kendi oyun mağazasında ve konsol platformlarında elde ettiği satış gelirini Steam üzerinde devam ettirmeyi hedefliyor olabilir. Stüdyonun oyunlarına dair güncellemeler ve bilgiler paylaşan Twitter kullanıcısı GTA Trilogy - The Definitive Edition'un yakın zamanda Steam için resmi olarak duyurulacağını tahmin ediyor.

Fakat henüz resmi bir yanıt gelmediğini unutmamakta fayda var. Üçlemenin Rockstar Games Store üzerinde 529.00 TL'ye satıldığının altını çizelim.