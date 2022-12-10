GTA Online yeni içerik güncellemesi alıyor: Los Santos Drug Wars

Rockstar Games'in internet sitesinde yayınlanan yeni gönderide GTA Online'a önümüzdeki hafta bir yeni içerik güncellemesi daha geleceği bildirildi. Grand Theft Auto Online'a 13 Aralık'tan itibaren Los Santos Drug Wars, PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One ve PC için gelecek.

9 yılı geride bırakan Grand Theft Auto 5'in Online oyuncuları için hala yeni içerikler gelmeye devam ediyor. Gta Online'ın bir diğer içeriği ise Los Santos Drug Wars oldu.

GTA ONLINE'IN YENİ İÇERİĞİ: LOST SANTOS DRUG WARS

Rockstar Games'in yayınladığı gönderi ile 13 Aralık Salı günü itibariyle GTA Online sunucularına bir yeni içerik daha geliyor. Los Santos Drug Wars ile doğrudan Trevor Philip'in yaşadığı yer Blaine County'ye gidecek Trevor'ın eski arkadaşı Nervous Ron ile para kazanmak için yeni kapıları açacaksınız.

"GTA Online için iki bölümlük geniş bir hikaye güncellemesinin açılış bölümünde, zengin hippilerin ve savaşa hazır motorcuların beklenmedik bir koalisyonuyla savaşırken, ayrıntılı laboratuvarlarda veya kendi devasa yuvarlanan kimya setinizden güçlü halüsinojenikler pişirin."

GÜNCELLEME 2 PARÇADAN OLUŞACAK

GTA Online Los Santos Drug Wars güncellemesi ile işletilecek yeni bir ticari girişim, yeni araçlar ve görevler ve deneyimsel yükseltmeler de dahil olmak üzere bir dizi vahşi yan etki içerir. 13 Aralık tarihinde gelecek güncelleme Los Santos Drug Wars'un ilk güncellemesi olacak. İleriki tarihlerde ise ikinci güncellemesi de yayınlanacak.

LOS SANTOS DRUG WARS SIZINTILARI

50 civarında yeni araç slotu (garaj).

"Juggalo Hideout" adında yeni bir işletme ve "Vehicle Workshop" eklentisine de sahip olacak.

Police Rifle

Riot SMG

Stun Gun'ın özel bir versiyonu

Baton

Görev temalarından bazıları: