GTA Online'a önümüzdeki haftalarda yeni içerik geleceği sızdırıldı - Haberler

Grand Theft Auto Online'a 2013 yılından beri içerik güncellemeleri gelerek oyunda yeni değişikliklere yer verildi. En son The Contracts güncellemesi gelen Gta Online'a ünlü rapçi Dr. Dre ve GTA 5 hikâyesinin ana karakteri Franklin gelmişti.

GTA ONLINE'A YENİ İÇERİK GÜNCELLEMESİ GELEBİLİR

Grand Theft Auto 6'nın geliştirildiği duyurulmasının ardından GTA Online'a yeni bir içeriğin geleceği sızdırıldı. Oyun sızıntılarıyla ünlü Tez2 adlı Twitter kullanıcısının yaptığı açıklamaya göre önümüzdeki iki hafta içerisinde GTA Online'da bazı değişikliklerin olacağını bildirdi.

Sızıntıyı yapan kullanıcının Twitter gönderisinde, haritayı yeniden tasarlamaktan daha cesur görünen birkaç açıklama bulunuyor. Grand Theft Auto Online'ın Deluxo'yu Geleceğe Dönüş'te bulunan DeLorean'dan sonra modellenmiş bir araba, oyuncuları Red Dead Redemption zaman dilimine geri götürerek bir zaman yolculuğu deneyimi sunmak için kullanılabileceğini belirtti.