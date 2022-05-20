GTA Online'a önümüzdeki haftalarda yeni içerik geleceği sızdırıldı - Haberler

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GTA Online'a önümüzdeki haftalarda yeni içerik geleceği sızdırıldı

Haberler.com - Yakupcan Aydemir - Gamegar
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GTA Online'a önümüzdeki haftalarda yeni içerik geleceği sızdırıldı

Grand Theft Auto 5'ın suyunu sıkmaya devam eden Rockstar Games'in GTA Online'a yeni bir içerik güncellemesi getireceği sızdırıldı. Bir GTA Online sızıntısında yeni bir içeriğin yolda olduğunu, ancak ne hakkında olacağına dair bir bilgi paylaşılmadı.

Grand Theft Auto Online'a 2013 yılından beri içerik güncellemeleri gelerek oyunda yeni değişikliklere yer verildi. En son The Contracts güncellemesi gelen Gta Online'a ünlü rapçi Dr. Dre ve GTA 5 hikâyesinin ana karakteri Franklin gelmişti.

GTA ONLINE'A YENİ İÇERİK GÜNCELLEMESİ GELEBİLİR

Grand Theft Auto 6'nın geliştirildiği duyurulmasının ardından GTA Online'a yeni bir içeriğin geleceği sızdırıldı. Oyun sızıntılarıyla ünlü Tez2 adlı Twitter kullanıcısının yaptığı açıklamaya göre önümüzdeki iki hafta içerisinde GTA Online'da bazı değişikliklerin olacağını bildirdi.

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GTA Online'a önümüzdeki haftalarda yeni içerik geleceği sızdırıldı

Sızıntıyı yapan kullanıcının Twitter gönderisinde, haritayı yeniden tasarlamaktan daha cesur görünen birkaç açıklama bulunuyor. Grand Theft Auto Online'ın Deluxo'yu Geleceğe Dönüş'te bulunan DeLorean'dan sonra modellenmiş bir araba, oyuncuları Red Dead Redemption zaman dilimine geri götürerek bir zaman yolculuğu deneyimi sunmak için kullanılabileceğini belirtti.

GTA Online'a önümüzdeki haftalarda yeni içerik geleceği sızdırıldı

Yakupcan Aydemir
Yakupcan Aydemir
Gamegar Editörü Haberler.com - Gamegar

GTA Online, GTA, Gamegar,, Haberler

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