GTA Online'a katılan Dr. Dre'nin ilk başta teklifi reddettiği ortaya çıktı - Haberler

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GTA Online'a katılan Dr. Dre'nin ilk başta teklifi reddettiği ortaya çıktı

Haberler.com - Yakupcan Aydemir - Gamegar
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GTA Online'a katılan Dr. Dre'nin ilk başta teklifi reddettiği ortaya çıktı

Karakterinin GTA Online'a katılmasını istedikleri ilk teklifte "Çocuklar için bir şey yapmıyorum" diyerek reddeden Dr. Dre'ye GTA 5'in nasıl bir oyun olduğu anlatıldıktan sonra fikrini değiştirdi ve The Contract güncellemesi ile GTA Online'a katıldı.

Geçen yılın sonlarına doğru Gta Online'a GTA 5 hikayesinin ana karakterlerinden olan Franklin'i geri getiren ve efsanevi rapçi ve yapımcı Dr. Dre'den yeni müzikler çıkaran bir dizi yeni hikâye güncellemesi olan The Contract'i yayınladı.

GTA DÜNYASI DR. DRE'Yİ CEZBETTİ

DJ Pooh ile yapılan bir röportaja göre, Dr. Dre'nin GTA Online'a katılması için yapılan ilk teklifi reddettiği ortaya çıktı. Ancak DJ Pooh, Dr. Dre'ye Grand Theft Auto Online'ın nasıl bir oyun olduğunu anlattıktan sonra fikrini değiştirdiğini açıkladı.

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İLK TEKLİFİ REDDETTİ

DJ Pooh yaptığı röportajda, "Başlangıçta sadece hayır dedi. Cevabı başlangıçta hayırdı çünkü Dre, oyun oynayan biri değil. Oyunların hiçbirini oynamadı. Çocuklar için bir şey yapıyormuşum gibi" hissettiğini söyledi.

GTA'nın nasıl bir hale geldiğini anlatan DJ Pooh, "Uçup gitti. Tüm bu şeyleri yapabileceğinizi bilmiyordu. İnsanlar metaverse olarak adlandırdığı tüm oyun katmanlarından daha güzel." dedi ve oyun içerisinde lowrider araçlar ile gezip farklı jantlar takıldığını, çetelerle savaşa girildiğini anlatınca Dr. Dre'nin fikrini değiştirdiğini söyledi.

GTA Online'a katılan Dr. Dre'nin ilk başt teklifi reddettiği ortaya çıktı

Yakupcan Aydemir
Yakupcan Aydemir
Gamegar Editörü Haberler.com - Gamegar

GTA Online, GTA 5, GTA, Gamegar,, Haberler

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