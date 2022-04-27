GTA Online'a katılan Dr. Dre'nin ilk başta teklifi reddettiği ortaya çıktı

Geçen yılın sonlarına doğru Gta Online'a GTA 5 hikayesinin ana karakterlerinden olan Franklin'i geri getiren ve efsanevi rapçi ve yapımcı Dr. Dre'den yeni müzikler çıkaran bir dizi yeni hikâye güncellemesi olan The Contract'i yayınladı.

GTA DÜNYASI DR. DRE'Yİ CEZBETTİ

DJ Pooh ile yapılan bir röportaja göre, Dr. Dre'nin GTA Online'a katılması için yapılan ilk teklifi reddettiği ortaya çıktı. Ancak DJ Pooh, Dr. Dre'ye Grand Theft Auto Online'ın nasıl bir oyun olduğunu anlattıktan sonra fikrini değiştirdiğini açıkladı.

İLK TEKLİFİ REDDETTİ

DJ Pooh yaptığı röportajda, "Başlangıçta sadece hayır dedi. Cevabı başlangıçta hayırdı çünkü Dre, oyun oynayan biri değil. Oyunların hiçbirini oynamadı. Çocuklar için bir şey yapıyormuşum gibi" hissettiğini söyledi.

GTA'nın nasıl bir hale geldiğini anlatan DJ Pooh, "Uçup gitti. Tüm bu şeyleri yapabileceğinizi bilmiyordu. İnsanlar metaverse olarak adlandırdığı tüm oyun katmanlarından daha güzel." dedi ve oyun içerisinde lowrider araçlar ile gezip farklı jantlar takıldığını, çetelerle savaşa girildiğini anlatınca Dr. Dre'nin fikrini değiştirdiğini söyledi.