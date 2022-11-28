Gran Turismo, PC'ye gelecek

PlayStation'a özel olarak piyasaya sürülen oyunların yavaş yavaş PC'ye aktarımı başlamasıyla beraber bir oyunun daha PC'ye çıkması için çalışmaların yürütüldüğü söylendi. Gran Turismo'nun yaratıcısı Kazunori Yamauchi, Sony'nin yarış serisini PC'ye taşımayı "düşündüğünü" açıkladı.

GRAN TURISMO 7, PC'YE GELECEK

Yabancı basının Kazunori Yamauchi ile yaptığı röportajda God of War, Horizon Zero Dawn ve Death Stranding gibi Sony'nin birinci taraf oyunlarının belirlediği son trendleri takip ederek Gran Turismo 7'yi PC'ye taşımayı düşünüp düşünmediği soruldu.

Gran Turismo 7'nin PC'ye taşınması konusunda açıklamada bulunan Yamauchi, Gran Tursimo 7'nin PC'ye çıkmasını düşündüğünü açıkladı.

"Gran Turismo çok ince ayarlanmış bir oyun" diye ekleyen Yamauchi, "Oyunu yerel olarak 4K 60 FPS'te çalıştırabilecek çok fazla platform yok, bu yüzden bunu mümkün kılmanın bir yolu platformu daraltmak olacağını söyledi.

Gran Turismo 7, piyasaya sürülmesinden yaklaşık dokuz ay sonra, oyunun 1.26 güncellemesi sonunda oyuncuların garajlarında araba satmalarına izin verdiği için en çok talep edilen özelliklerinden birini tanıttı.