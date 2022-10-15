Gotham Knights'tan konsol oyuncularına üzücü haber

Duyuru, oyunun baş yapımcısı Fleur Marty tarafından resmi Gotham Knights Discord sunucusu aracılığıyla yapıldı. Oyunun yüksek kaliteli grafik modu ile kare hızını artıracak performans modu arasında geçiş yapma seçeneği sağlamayacağını doğruladı.

GOTHAM KNIGHTS KONSOLDA 30 FPS ÇALIŞACAK

Fleur Marty'nin Discord sunucusunda yaptığı Gotham Knights duyurusunda, "Son derece ayrıntılı açık dünyamızda tamamen bağımsız bir iş birliği deneyimi sağlamak gibi oyunumuzda sahip olduğumuz özellik türleri nedeniyle," sözlerine yer veren Marty, "çözünürlüğü düşürmek ve daha yüksek bir kare hızı elde etmek kadar kolay değil." Dedi.

Marty, Gotham Knights'ın "performans/kalite geçiş seçeneğine sahip olmadığını" ve "konsollarda 30 FPS" de çalışacağını doğrulayarak devam ediyor.

Gotham Knights, 21 Ekim Cuma günü Xbox Series X|S, PlayStation 5 ve PC için çıkış yapacak.