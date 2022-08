God of War Ragnarök'ün yeni fragmanı Myths of Midgard yayınlandı

PlayStation'ın YouTube hesabından yayınladığı video ile God of War Ragnarök'ün Myths of Midgard adlı yeni fragmanı paylaşıldı. Yayınlanan fragmanda Kratos ve Atreus'un baştan sona hikayesini ele aldı.

Uzak diyarlardan gelen bir tanrının sıradan bir adam kılığında Midgard'a sığındığını, önünde yepyeni bir hayat olduğunu, eşi ve oğluyla mutlu olduğunu belirtti. Kratos'un eşi Faye, küllerini dokuz diyarın en yüksek dağından savurmasını istemesi üzerine Kratos ve Atreus'un başından geçen olaylardan bahsetti.

GOD OF WAR RAGNARÖK MYTHS OF MIDGARD FRAGMANI YAYINLANDI

God Of War Ragnarök'ün Myths of Midgard fragmanında God of War 2018'de Kratos ve Atreus'un başından geçen yolculuğu özetlendiği yaklaşık 7 dakikalık fragman yayınlandı.

Yayınlanan fragmanın açıklamasında "God of War Ragnarök'ün 9 Kasım'da çıkacak olan çıkışına hazırlanmak için bildiğimiz en iyi iki hikaye anlatıcısını God of War'dan (2018) Kratos ve Atreus'un yolculuğunu özetlemeye davet ettik: muhteşem Felicia Günü ve En Zeki Adam Hayatta, Mimir!" sözlerine yer verildi.