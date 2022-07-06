God of War Ragnarök'ün resmi çıkış tarihi verildi! Yeni fragman geldi
Haberler.com - Yakupcan Aydemir - Gamegar
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PlayStaiton'ın exclusive oyunu God of War serisinin yeni oyunu God of War Ragnarök'ün PlayStation 4 ve PlayStation 5'e 9 Kasım 2022'de çıkacağı bildirildi.
Geçtiğimiz aylar boyunca çıkış tarihi tartışılan God of War Ragnarök'ten fragman paylaşıldı ve çıkış tarihi netleştirildi. God of War Ragnarök'ten Baba ve Oğul fragmanı paylaşıldı.
GOD OF WAR RAGNARÖK NE ZAMAN ÇIKACAK?
PlayStation'ın internet sitesinde yapılan duyuruda God of War Ragnarök'ün 9 Kasım 2022'de PlayStation 5 ve PlayStation 4'e çıkış yapacağı duyuruldu.
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God of War Ragnarök'ün çıkış tarihi yeni bir fragman ile duyuruldu. Fragmanda Kratos ve Atreus'un Ragnarök yaklaşırken kendilerini karşı karşıya bulacakları bazı tehlikelere göz atıldı.
Ayrıca PlayStation Blog'unda God of War Ragnarok'e ait ekran görüntüleri de paylaşıldı.Kratos, Atreus ve yeni düşmanlara yer verilirken, İskandinav mitolojisinde yer alan Loki'nin oğlu Fenrir de göründü.