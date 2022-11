Santa Monica Studios'un geliştirip Sony'nin yayıncılığını yaptığı God of War Ragnarok'un piyasaya sürülmesiyle beraber uzun süredir devam eden bekleyiş nihayet sona erdi. God of War'un 2018'deki oyunundan 4 yıl sonra piyasaya sürülen yeni oyun God of War Ragnarok son oyun mu? Yeni God of War oyunu çıkacak mı? Detayları haberimizde…

GOD OF WAR RAGNAROK SON OYUN MU?

Geliştiricilere göre God of War Ragnarok, İskandinav mitolojisinin son oyunu olacak. God of War'un kreatif direktörü Cary Barlog ve oyun yönetmeni Eric Williams, başka bir devam oyunu yapmanın ortalama beş yıl süreceğini açıkladı. Uzun yapım süreci nedeniyle, Kratos ve Atreus'un Ragnarok'taki İskandinav macerasını sona erdirmeye karar verdiler.

YENİ GOD OF WAR OYUNU ÇIKACAK MI?

God of War yönetmenine göre yeni bir oyunun çıkmasının ortalama 5 yıl süreceğini açıklamasının ardından bir sonraki God of War oyunu en erken 2027 yılında piyasaya sürülecektir. Bu durum God of War'ın bir oyununun 2018'de piyasaya sürülüp Ragnarok'un 202'de yayınlanmasıyla da onaylandı.

GOD OF WAR RAGNAROK, PC'YE ÇIKACAK

Ancak, God of War Ragnarok, önümüzdeki yıllarda bir lansman daha yapacak. Geliştirici ekibin bir önceki oyunu PC'ye 4 yıl aradan sonra PC'ye çıkarmasının ardından God of War Ragnarok'un önümüzdeki yıllarda PC'ye çıkacağı da biliniyor.