God of War Ragnarok, PS4 ve PS5 için nihayet çıktı

Santa Monica Studios tarafından geliştirilip Sony'nin yayıncılığını yaptığı efsanevi aksiyon macera oyunu God of War: Ragnarok, uzun bir bekleyişin ardından PlayStation 4 ve PlayStation 5 kullanıcıları için çıkış yaptı.

Spartalı savaşçı ve eski Yunan Savaş Tanrısı Kratos'un oğlu Atreus ile eski Norveç'te Midgard alemindeki macerasına ortak olduğumuz 2018 yılındaki oyunun devamı God Of War Ragnarok PS4 ve PS5 için çıkış yaptı.

GOD OF WAR RAGNAROK NİHAYET ÇIKTI

PlayStation oyuncular tarafından yılın en çok beklenen oyunu haline gelen God of War Ragnarok, PlayStation 4 ve PlayStation 5 kullanıcıları ile buluştu.

GOD OF WAR PC'YE ÇIKACAK MI?

God of War Ragnarok için en çok merak edilen sorulardan biri ise PC'ye çıkıp çıkmayacağı oldu. Serinin bir önceki oyununun PC'ye gelmesin ardından God of War Ragnarok'un da PC'ye çıkacağı biliniyor, ancak oyunun 1 seneden kısa bir sürede PC'ye çıkış yapması beklenmiyor.

GOD OF WAR RAGNAROK KONUSU

Ragnarök kapıdayken cevap arayışında çıkacakları bu mitik serüvende Kratos ve Atreus'a katılın. Baba oğul, canlarını dişlerine takıp Dokuz Diyarın dokuzunu da keşfetmek zorunda.

Baş döndürücü mitolojik topraklarda, vahşi hayvanlardan Kuzey Tanrılarına pek çok korkunç düşmanla yüzleşecek ve adım adım yaklaşmakta olan büyük savaşa hazırlanacaklar.

Kratos, Leviathan Baltası ve Kaosun Kılıçları gibi emektar silahlarını bir kez daha kuşanacak ve ailesini korumak adına sergileyeceği ölümcül hünerleri sonuna kadar sınanacak. Hem Kratos hem Atreus'un edineceği yeni kabiliyetler ile akıcı, canlı ve oyuncuya özel şekillenen savaş mekaniklerini kullanarak destansı bir macera yaşayacaksınız.

Bu esnada Aesir birlikleri güçlenmeyi sürdürecek.