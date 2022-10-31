God of War Ragnarok lansmanı öncesi Santa Monica Studios'tan uyarı geldi

Yılın en çok merakla beklenen oyunu God Of War Ragnarok'un Kasım'daki lansmanı için spoiler yemeden oyunun hikayesini zevk alarak oynamak isteyen kullanıcılar için her türlü önlemin alındığı bildirildi.

GOD OF WAR RAGNAROK'U BEKLEYENLERE UYARI GELDİ

Santa Monica Studios'un resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda God Of War Ragnarok ile ilgili herhangi bir konu hakkında oyuncuların spoiler yememesi için her türlü önlemin alındığı, ancak gözden kaçabilecek durumlar için de oyuncuların sosyal medya hesaplarından belirli kelimeleri sessize almaları gerektiği açıklandı.

Santa Monica Studios'un yaptığı paylaşımda aşağıdaki sözlere yer verildi:

"Lansmana yaklaşırken, stüdyomuzun God of War Ragnarok deneyimini, oyundan ilk kez spoiler olmadan zevk almak isteyen oyuncular için koruması önemlidir.

Klipleri, oynanışı veya anlatımla ilgili spoiler'ı yanlışlıkla görmek istemeyen ve bunları daha geniş bir şekilde paylaşmaktan kaçınmak istemeyen birçok hayrana karşı lütfen düşünceli olmanızı rica ediyoruz.

Onaylanmamış görüntülerin ve ekran görüntülerinin maruz kalmasını sınırlamak için elimizden gelenin en iyisini yapıyoruz, ancak gerçek şu ki her şeyi yakalayamayız.

Lansmandan önce herhangi bir şey görme riskini almak istemeyenleriniz için, oyunla ilgili tüm anahtar kelimeleri veya hashtag'leri çıkış gününe kadar sessize almanızı şiddetle tavsiye ederiz.

Söyleyebileceğimizden daha fazlasını bize gösterdiğiniz desteği takdir ediyoruz. 9 Kasım'da iki haftadan daha kısa bir süre içinde piyasaya sürüldüğünde, oyunu kendiniz deneyimlemek için beklemeye değeceğini garanti edebiliriz."

God of War Ragnarok, 9 Kasım tarihinde PlayStation 4 ve PlayStation 5 kullanıcıları için piyasaya sürülmeye hazırlanıyor. God of War Ragnarok'un PC kullanıcıları ile önümüzdeki yıl içerisinde buluşması bekleniyor.