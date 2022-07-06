God Of War : Ragnarök çıkış tarihi açıklandı. Kratos ve Atreus'un İskandinav mitolojisinde geçen nefes kesen macerası geri dönüyor.

God Of War heyecanını kaldığı yerden devam ettirecek olan Ragnarökson zamanlarda epeydir gündemdeydi. "Sızdırılan" çıkış tarihi duyurusu, God of War'un yönetmeni Cory Barlog'un açıklamaları, tekrar ertelenme dedikoduları derken bekleyiş nihayet sona erdi.

God of War: Ragnarök Çıkış Tarihi

Sony, God of War: Ragnarök'ün PlayStation 4 ve PlayStation 5 için çıkış tarihini 9 Kasım 2022 olarak açıkladı.

God of War serisinin bir sonraki halkasının 2022 yılında çıkış yapacağı geçtiğimiz süreçte duruyulmuş ve söylentiler de 2022 Kasım'ı işaret etmişti. Böylece son zamanlarda ortalıkta dolaşan erteleme dedikodusunun herhangi bir gerçekliği olmadığı kanıtlandı. Oyun dünyasının heyecanal beklediği oyun kasım ayında bizlerle olacak.

God of War: Ragnarök Yeni Fragman

Çıkış tarihinin açıklanmasıyla birlikte oyundan yeni bir sinematik fragman da oyuncularla paylaşıldı.

Kratos ve Atreus arasındaki bağı vurgulayan "Baba ve Oğul" başlıklı bu kısa sinematik fragmanı yukarıdan Türkçe alt yazı seçeneğiyle izleyebilirsiniz.

Oyunun Farklı Versiyonları Neler?

Yapılan açıklamada aynı zamanda God of War: Ragnarök'ün farklı versiyonları da hatırlatıldı.

Standard Edition: Oyunun tam sürümü, standart versiyon

Collector's Edition: Oyun + farklı fiziksel koleksiyon hediyeleri

Digital Deluxe Edition: Oyun + ek oyun içi dijital içerikler

Jötnar Edition: Oyun + ÇOK FAZLA çeşitli fiziksel koleksiyon hediyeleri

Collector's Edition ve Jötnar Edition'ın içeriklerinin kutu açılımına aşağıdaki videodan göz atabilirsiniz.

God of War: Ragnarök için ön siparişler 15 Temmuz 2022'de başlayacak. Oyun, 9 Kasım 2022'de PS4 ve PS5 için piyasaya sürülecek.

SaveButonu / Gamegar