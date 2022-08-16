Ghost of Tsushima'nın film uyarlaması Japonca olacak

Ghost Of Tsushima'nın uyarlama filminin yönetmen koltuğuna oturacak Chad Stahelski'nin Collider'a verdiği röportajda filmin tamamen Japonca olacağını açıkladı.

GHOST OF TSUSHIMA JAPONCA ÇEKİLECEK

Yönetmenliği ve senaristliği Bong Joon-ho tarafından yapılan Oscar ödüllü Parasite filmi için izleyicilere "Bir inç uzunluğundaki altyazı engelini aştığınızda, çok daha şaşırtıcı filmlerle tanışacaksınız" sözlerine yer vermesinin ardından Ghost of Tsushima'nın yönetmeni Stahelski, Bong'un haklı olduğunu kanıtlamak adına uyarlama filmini Japonca çekmek istediğini bildirdi.

Akira Kurosawa'nın çalışmalarından esinlenen Ghost of Tsushima, 2020'de PlayStation 4 için piyasaya sürüldü ve lansmanından bu yana 9 milyondan fazla adet satış yaparak PlayStation'ın beğenilen oyunları arasında yerini aldı.

GHOST OF TSUSHIMA KONUSU

Jin, samuray hayat tarzıyla büyüdü ve eğitildi. Moğollar samuray güçlerini kolayca alt ettiğinde Jin'in dünyası yıkıldı. Hayatının en zor kararıyla karşı karşıya kaldı: Samuray eğitiminin gelenek ve göreneklerini onurlandırıp kazanamayacağı bir savaşı sürdürmek mi yoksa adayı ve insanlarını korumak için her şeyini verip samuray yolundan sapmak mı?

Tsushima'yı geri alma mücadelesinde Jin, eski dostların ve beklenmedik yeni müttefiklerin rehberliği ve desteğini aramalıdır. Geleneklerden koparak yeni bir tür savaşçı olmalı ve evinden ve insanlarından geriye kalanları ne pahasına olursa olsun korumalıdır.