Ghost of Tsushima 10 milyon satışa yaklaştı

2020 yılının Temmuz ayında çıkışını gerçekleştiren Ghost of Tsushima çıkışı ile son yılların en çok ses getiren yapımlarından biri olmayı başardı. PlayStation konsollarına özel olarak çıkan ve bizleri Japon topraklarında bir maceraya çıkaran yapımın başarısını oyunun satış rakamları ortaya koyuyor.

Sucker Punch imzalı Ghost of Tsushima çıkışının 2. yılını satış rakamlarındaki bu önemli nokta ile kutluyor. Bu yılın başlarında 8 milyonun üzerinde satıldığı duyurulan başarılı oyun bu sayıyı 10 milyona ulaştırmaya çok yakın. Sony ve Sucker Punch tarafında. Yapılan açıklamaya göre Ghost of Tsushima 9.73 milyon kopya satmayı başarmış. İlk 3 günde yaptığı 2.4 milyonluk satış ile bu noktalara gelebileceğini kanıtlayan bu yapım 2. yılını kutlarken bu 8 haneli satış rakamlarına da oldukça yaklaştı.

Paylaşılan başarılı satış rakamlarının yanında Sucker Punch, Ghost of Tsushima için başka veriler de paylaştı. Yapılan açıklamalara göre geçen bu 2 yılda oyunda toplam 78 milyon fotoğraf çekildi, 75.18 milyon tilki sevildi, 91.4 milyon Efsaneler Modu görevi oynandı be 540.8 milyon düello başlatıldı.

Ghost of Tsushima yapımcı şirkete ve Sony'ye böylesine başarılar getirirken yeni bir oyunun yolda olduğunu düşünmek de pek uzak bir olasılık olmuyor. Sucker Punch'ın şu sıralar yeni bir güncelleme üzerinde çalışmıyor olması bizlere bir devam oyunu sinyali verebilir. Aynı zamanda Sucker Punch tarafından geliştirilmekte olduğunu bildiğimiz bir "açıklanmamış açık dünya gizlilik oyunu" olması bu olasılığı güçlendiriyor. Potansiyel bir devam oyununun yanında bu marka için bir film de şu sıralar çekim aşamasında. Henüz beyaz perdede ne zaman yer alacağı bilinmeyen bu film ve muhtemel bir devam oyunu için ortada pek da fazla açıklama olmasa da bu açıklamaların önümüzdeki Sony etkinliklerinde yapılmadı bekleniyor.

SaveButonu / Gamegar