GeForce kütüphanesine 7 adet yeni oyun ekleniyor

Yeni oyunlar, sizi ve diğer yedi kişiyi ölümcül bir hayatta kalma ve ihanet oyununa sokan Dread Hunger gibi en yeni PC oyunları da dahil olmak üzere her Perşembe GeForce Now kütüphanesine katılıyor.

RTX 3080 aboneliğindeki üyeler, yeni nesil bulut oyun deneyimini yaşayabilir, PC ve Mac'te saniyede 1440 piksele ve 120 kare hızına kadar oyun yayını yapabilir. NVIDIA DLSS ve RTX ON desteğiyle Cyberpunk 2077 ve Dying Light 2 gibi oyunları muhteşem sinema kalitesinde deneyimleyebilirsiniz.

GEFORCE NOW KÜTÜPHANESİNE 7 ADET YENİ OYUN EKLENDİ

Üyeler Steam, Epic Games Store, Ubisoft Connect, Origin ve GOG.com gibi dijital oyun mağazalarından sahip oldukları binden fazla PC oyununu yayınlayabilirler. Buluttan yayın yaptıkları için telefondan bile istediğiniz oyunları en yüksek kalitelerde oynayabilirsiniz.

Nvidia tarafından sunulan üç bulut oyun servisi GeForce Now, platformuna 7 yeni oyunu dahil etti. iPhone, iPad, Android, PC, Mac, Chromebook ve TV gibi cihazlarda hizmete açık bulunan bulut oyun hizmeti, güçlü bilgisayara ihtiyaç duymadan sadece hızlı internet bağlantısı ile oyun severlere üst düzey bir oyun deneyimi sunuyor.

GeForce Now'ın A'dan Z'ye tüm oyunlarını göreceğiniz kütüphanesine buradan ulaşabilirsiniz.

NVIDIA GEFORCE NOW ABONELİĞİNE EKLENEN OYUNLAR