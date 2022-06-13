Forza Motorsport geri dönüyor! PC ve Xbox için çıkış yapacak

Turn 10 Studios'un geliştiriciliğini yapıp Xbox Game Studios'un da yayıncılığını üstlendiği Forza Motorsport, yeniden tasarlanmış bir şekilde önümüzdeki sene Xbox Series X|S ve PC kullanıcıları için piyasaya sürülecek.

FORZA MOTORSPORT DUYURULDU

Xbox & Bethesda etkinliği sırasında fragmanı yayınlanan Forza Motorsport'un yeniden tasarlanan grafikleri ile tekrardan çıkış yapacağı açıklandı. İlk günden Xbox Game Pass'e eklenecek Forza Motorsport'un 2023 ilkbaharında Steam, Windows PC ve Xbox Series X|S'e çıkış yapacağı bildirildi.

Forza Motorsport ilk olarak 2020 yılında Microsoft'un Xbox Games Showcase etkinliği sırasında duyurulmuştu, ancak oyun hakkında çok fazla bilgi verilmedi. Forza serisinin önceki oyunlarından farklı olarak, yeni oyunun adının Forza Motorsport olacağı açıklandı.

Geliştirici ekip Turn 10 Studios, Forza serisini Forza Horizon ve Forza Motorsports olmak üzere ikiye ayırdı. Forza Horizon, açık dünya serbest dolaşıma ve yarışlara yer verirken Forza Motorsport ise sadece pist üzerinde yarış yapılabiliyor.