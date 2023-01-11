Forza Horizon 5 yönetmeni açık dünya oyunu için yeni stüdyo kurdu

Xbox'ın sevilen yarış oyunu Forza Horizon 5'in kreatif yönetmeni ve birkaç ekip üyesi geliştirici ekip Playground Games'ten ayrılarak PC ve konsollar için AAA kalitede açık dünya oyunu oluşturmak için yeni bir stüdyo kurdular.

Forza Horizon 5'in geliştiriciliğinde yer alan ekip, Maverick Games adlı yeni bir oyun stüdyosu kurmak için Playground Games'ten ayrılma kararı aldı. Ekip, Forza Horizon 5'in kreatif yönetmeni Mike Brown tarafından yönetiliyor ve yeni bir "konsollar ve PC için premium açık dünya oyunu" üzerinde çalışmaları devam ediyor.

FORZA HORIZON 5 GELİŞTİRİCİLERİ YENİ OYUN STÜDYOSU KURDU

Ekip, daha önce Forza Horizon serisinde kreatif direktör olan stüdyo başkanı ve kreatif direktör Mike Brown tarafından yönetiliyor. Ona yönetici yapımcı Tom Butcher, CTO Matt Craven, içerik yönetmeni Gareth Harwood ve ses yönetmeni Fraser Strachan da dahil olmak üzere diğer eski Playground çalışanları eşlik ediyor.

Ben Penrose, şirkete Sharkmob'dan Sanat Yönetmeni olarak katıldı ve Elly Marshall, EA'daki deneyim tasarım direktörü olarak rolünün ardından UX / UI Direktörü olarak atandı.

Maverick Games şu anda 140'a çıkma hedefiyle on çalışanı bulunduruyor. Ayrıca konsollar ve PC için açık dünya premium AAA oyunu üzerinde çalışıyor.