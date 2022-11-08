Forza Horizon 5'e NVIDIA DLSS ve AMD FSR desteği geliyor

NVIDIA DLSS Super Resolution veya AMDFSR 2.2'yi etkinleştirerek görüntü kalitesini en üst düzeye çıkarırken aynı zamanda Forza Horizon 5'te FPS'inizi artırabileceğinizsiniz. Bu özellik 8 Kasım Salı günü Steam ve Microsoft Store'a gelecek.

FORZA HORIZON 5'TE FPS YÜKSELETECEK YENİ ÖZELLİK GELİYOR

Forza Horizon 5'te düşük FPS alan oyuncuları sevindirecek haber nihayet geldi. NVIDIA ve AMD'nin ayrı ayrı geliştirdiği DLSS ve FSR teknolojisinde oyunun görüntü kalitesi en üst düzeye çıkarılırken Forza Horizon 5'teki FPS'inizi de artırabileceğiniz destek 8 Kasım'da güncelleme ile oyuna geliyor.

AMD FSR 2.2

AMD'nin en yeni yükseltme teknolojisini ekledik: FidelityFX Super Resolution 2.2

Performans modunda, 1080p kare arabelleğinden 4K işlenmiş görüntü oluşturabilir ve daha yüksek çözünürlüklerde daha yüksek performans sağlar.

Bu teknoloji AMD, NVIDIA ve Intel dahil olmak üzere tüm PC grafik kartlarında kullanılabilir.

NVIDIA DLSS

NVIDIA'nın yapay zeka destekli çözünürlük yükseltme sağlayan DLSS Süper Örnekleme teknolojisini dahil ettik.

Performans modunda, 1080p kare arabelleğinden 4K işlenmiş görüntü oluşturarak daha yüksek çözünürlüklerde kare hızlarını iyileştirir.

DLAA, yerel çözünürlüklü bir görüntüyü yüksek kalitede kenar yumuşatmak için yapay zeka destekli teknolojiyi kullanır.

DLSS Super Resolution, tüm NVIDIA RTX grafik kartlarında kullanılabilir.





Forza Motorsport'un internet sitesinde paylaşılan gönderide oyuna ayriyeten Ray Tracing (Işın İzleme) özelliğinin de eklendiği bildirildi. Işın izleme kalitesi için iki yeni ayar ekleyen geliştirici ekip, Ultra ve Extreme ayarları, oyuncu arabası yansımalarının açık dünya ve yarışlarda oluşturulmasını sağlıyor.