Fortnite sistem gereksinimleri neler? Fortnite kaç GB? Minimum, önerilen sistem gereksinimleri neler?

Epic Games ve Poeple Can Fly tarafından geliştirilen Fortnite, 2017 yılında piyasaya sürülmesinin ardından oyun sektörüne damga vurdu. Milyonlarca oyunseverin severek oynadığı popüler nişancı oyunu Fortnite, her geçen gün kendini geliştiriyor. Geliştirici ekip, Fortnite'ı daha iyi bir hale getirmek için her hafta yeni güncellemeler ile oyunseverleri memnun ediyor.

Peki, bu kadar popüler olan oyunun sistem gereksinimleri neler? Evinde bilgisayarı bulunan her kullanıcı Fortnite oynayabilir mi? Fortnite kaç GB? gibi soruların cevaplarını sizler için derledik...

FORTNITE TANITIM YAZISI (BATTLE ROYALE MODU)

Fortnite Battle Royale (hayatta kalma) modu herkes tarafından beğenilmesinden sonra 125 milyon oyuncu sayısına yaklaşmıştır ve Fortnite oyunu böylelikle bahsettiğimiz üzere çok daha iyi yerlere gelmiş ve popüleritesi artmıştır. SuperData'nın kaynağına göre Fortnite 2018'in en çok karlı çıkan oyunu olmakla beraber en çok gelişim gösteren oyunlardan biri olmuştur diyebiliriz. Tüm bu istatistiklerin yanında oynaması bedava olan Fortnite, oyun gelirlerini 2017 senesinde yüzde 458 gibi bir istatistikle arttırdığını söylemek mümkün. Fortnite 2018 yılında 2.4 milyarlık bir gelir elde ederek kazancına kazanç kattığını da eklemek mümkün.

FORTNITE SİSTEM GEREKSİNİMLERİ NELER?

Fortnite'ı oynayabilmeniz için ilk olarak 20 GB boş alan gerekmektedir. Minimum ayarlarda Fortnite'ı oynayabilmek için i3 işlemci 3. nesil inşlemci gerekmektedir. Ekran kartı ise HD 4000 graphics ekran kartı gerekirken 4GB RAM gerekiyor. Fortnite'ı önerilen ayarlarda oynayabilmek için ise i5 7. nesil işlemci ile Minimum GTX 960 veya eş değerde AMD ekran kartı gerekiyor. Önerilen ayarlarda ise RAM, minimum 8 GB olmalıdır.

Fortnite Minimum Sistem Gereksinimleri:

İşlemci: Intel Core i3 2.4 Ghz

RAM: 4 GB

İşletim Sistemi: Windows 7/8/10 64-bit

Ekran Kartı: Intel HD 4000

Disk Alanı: 20 GB

Fortnite Önerilen Sistem Gereksinimleri: