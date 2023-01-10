Square Enix'in 24 Ocak'ta piyasaya süreceği tek oyunculu aksiyon rol yapma oyunu Forspoken'dan yeni sinematik fragman yayınlandı. Square Enix, keşfedilecek yeni bir sinematik fragmanla onu bekleyen oyuncuları en iyi şekilde hazırlıyor.

2023 yılının en çok beklenen PlayStation oyunları arasında yer alan Forspoken, PC ve PlayStation 5 için piyasaya sürülmesine haftalar kala YouTube hesabından yeni bir sinematik fragman yayınlandı.

FORSPOKEN'DAN SİNEMATİK FRAGMAN YAYINLANDI

Forspoken, keşfedilecek bir fantezi açık dünyasında geçen aksiyon ve sihirle dolu, AThia ülkesine nakledilen genç bir New Yorklu olan Frey'in maceralarını anlatmaktadır. Eve dönüş yolunu arayan Frey, genişleyen arazileri aşmak, canavar yaratıklarla savaşmak ve Tantas olarak bilinen güçlü anneleri yenmek için yeni keşfettiği büyülü yeteneklerini kullanmalıdır.

FORSPOKEN NE ZAMAN ÇIKACAK?

Forspoken, 24 Ocak 2023 tarihinde yalnızca PlayStation 5 ve PC için piyasaya sürülecek.