Flatout 3 sistem gereksinimleri neler? Flatout 3 kaç GB?
Team 6 Studios tarafından geliştirilip Strategy First'in yayıncılığını üstlendiği araba savaşı Flatout 3'ün sistem gereksinimleri, oyunu oynamak isteyen oyuncular tarafından "Flatout 3 sistem gereksinimleri" şeklinde aratılıyor. Peki, Flatout 3 sistem gereksinimleri neler? Flatout 3 kaç GB? Detayları haberimizde…
- Güncelleme:
Psikolojik korku ve savaş içeren araba yarış oyunu Flatout 3 Chaos & Destruction'in sistem gereksinimleri araştırılıyor. Oyuncular tarafından Steam'de son derece olumsuz incelemeler yapılan Flatout 3'ün sistem gereksinimleri neler? Flatout 3 kaç GB? İşte detaylar…
Flatout 3'ü düşük grafiklerde oynayabilmek için Intel Dual Core işlemci, 2 GB RAM ve NVIDIA GeForce 8600+ veya AMD Radeon HD X2600+ gerekmektedir. Önerilen grafik ayarlarında oynamak için ise Intel Quad Core işlemci, 4 GB RAM ve NVIDIA GeForce GTX 590 veya AMD Radeon HD 6970 ekran kartı gerekmektedir.
- İşletim Sistemi: Windows XP
- İşlemci: Intel Dual Core
- Bellek: 2 GB
- Ekran Kartı: NVIDIA GeForce 8600+ veya AMD Radeon HD X2600+
- Depolama: 16 GB boş alan
Discord sunucumuza katılmak için buraya tıklayınız
- İşletim Sistemi: Windows 7
- İşlemci: Intel Quad Core
- Bellek: 4 GB
- Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 590 veya AMD Radeon HD 6970
- Depolama: 20 GB boş alan
Flatout 3'ü oynayabilmeniz için en temel kurulum dahil bilgisayarınızda 16 GB boş depolama alanı gerekmektedir.