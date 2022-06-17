Final Fantasy VII Rebirth duyuruldu, 2023'te çıkacak

Dün gece Square Enix, Final Fantasy VII'nin 25. yıldönümünü kutlamak amacıyla bir etkinlik düzenledi. Yaklaşık 15 dakika uzunluğundaki yayında birçok Final Fantasy VII oyun duyurusu yapıldı. Bunlardan biri de 2020'de çıkan Final Fantasy VII Remake'in ikinci bölümü oldu.

FINAL FANTASY VII REBIRTH NE ZAMAN ÇIKACAK?

Final Fantasy VII Rebirth olarak adlandırılan devam oyunu için ilk bakış fragmanı yayınlandı ve çıkış tarihi verildi. FFVII Rebirth, PlayStation 5'e özel olarak 2023'ün kış döneminde çıkacak. 2020'de çıkan FFVII Remake'in ise PC'de 17 Haziran itibariyle Steam üzerinde de oynanabilir olacağı duyuruldu. Xbox versiyonu henüz açıklanmadı, bu nedenle oyun konsol tarafında PlayStation 4 ve 5'e özel kalmaya devam edecek.

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Ayrıca, 1997'de çıkan orijinal Final Fantasy VII'nin Remake (yeniden yapım) projesinin toplamda üç oyundan oluşacağı da açıklandı. Üçüncü oyunun adı ve çıkış tarihi henüz açıklanmadı ancak "pre-prodüksiyon" sürecinde olduğu belirtildi.

Aynı etkinlikte, Final Fantasy VII'nin öncesini konu alan ve 2007'de PSP için çıkan Crisis Core: Final Fantasy VII'nin remaster sürümü de duyuruldu. "Yenilenmiş 3D modeller, baştan sona tam seslendirme ve yeni müzikler" içeren Crisis Core: Final Fantasy VII Reunion bu yılın sonuna doğru PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch ve PC platformları için çıkacak.

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