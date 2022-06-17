Final Fantasy 7 Remake sistem gereksinimleri neler? Final Fantasy 7 Remake kaç GB?
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Square Enix'in popüler aksiyon rol yapma serisi Final Fantasy'nin yedinci oyunu Final Fantasy 7 Remake'in sistem gereksinimleri oyuncular tarafından merak ediliyor. Remake'i yapılan Final Fantasy 7, Steam'de yerini aldı. Peki, Final Fantasy 7 Remake sistem gereksinimleri neler? Final Fantasy 7 Remake kaç GB? Detaylar haberimizde...
Popüler aksiyon rol yapma oyunu Final Fantasy 7'nin yeniden yapımı Steam'de yerini aldı. Steam'de PC kullanıcıları için sistem gereksinimleri açıklanan Final Fantasy 7 Remake'in sistem gereksinimleri oyuncular tarafından merak ediliyor. Peki, Final Fantasy 7 Remake sistem gereksinimleri neler? Final Fantasy 7 Remake kaç GB? İşte detaylar...
Final Fantasy 7 Remake'i minimum grafiklerde oynayabilmeniz için AMD FX-8350 veya Intel Core i5-3330 işlemci, 8 GB RAM ve AMD Radeon RX 480 veya NVIDIA GeForce GTX 780 ekran kartı gerektirmektedir.
Yüksek grafiklerde oynamak için ise AMD Ryzen 3 3100 veya Intel Core i7-3770 işlemci, 12 GB RAM ve AMD Radeon RX 5700 veya NVIDIA GeForce GTX 1080 ekran kartı gerektirmektedir.
- İşletim Sistemi: Windows 10 64-bit
- İşlemci: AMD FX-8350 veya Intel Core i5-3330
- Bellek: 8 GB RAM
- Ekran Kartı: AMD Radeon RX 480 veya NVIDIA GeForce GTX 780
- DirectX: Sürüm 12
- Depolama: 100 GB kullanılabilir alan
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- İşletim Sistemi: Windows 10 64-bit
- İşlemci: AMD Ryzen 3 3100 veya Intel Core i7-3770
- Bellek: 12 GB RAM
- Ekran Kartı: AMD Radeon RX 5700 veya NVIDIA GeForce GTX 1080
- DirectX: Sürüm 12
- Depolama: 100 GB kullanılabilir alan
Popüler aksiyon rol yapma oyunu Final Fantasy 7 Remake'i oynayabilmeniz için en temel kurulum dahil 100 GB boş depolama alanı gerektirmektedir.
Final Fantasy 7 Remake'in Steam'deki normal satış fiyatı 699 TL'dir, ancak 7 Temmuz'a kadar özel promosyon ile 496 TL fiyatla satışa sunuldu.