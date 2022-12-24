Xbox ve PlayStation arasındaki özel oyun gerginliği devam ediyor. Microsoft'un önümüzdeki 3 Bethesda oyununun Xbox'a özel olacağını duyurmasının ardından Sony de Final Fantasy 16 ve Silent Hill 2'nin yalnızca PlayStation'a çıkacağını açıkladı.

Square Enix'in Sony'nin etkinliğinde duyurduğu gibi, Final Fantasy 16'nın PlayStation 5'e özel olarak piyasaya sürüleceği halihazırda biliniyordu. Bununla birlikte, oyunun Xbox platformlarına da gelip gelmeyeceği konusunda açık bir pencere bulunuyordu.

FINAL FANTASY 16 VE SILENT HILL 2 XBOX'A GELMEYECEK

Microsoft, Bloodborne ve Final Fantasy VII Remake gibi Final Fantasy 16 ve Silent Hill 2'nin Xbox platformlarına gelmeyeceğini söyledi. Sony'nin sözleşmeli olarak bu oyunları PlayStation konsoluna özel yaptığını iddia ediyorlar

Microsoft'un Activision Blizzard'ı satın alabilmesi için Federal Ticaret Komisyonu'na yaptığı açıklamada, "Doğrudan ayrıcalıklara ek olarak, Sony ayrıca üçüncü taraf yayıncılarla, Xbox'ın bu yayıncıların oyunlarını dağıtabilecekleri platformlar listesinden "hariç tutulmasını" gerektiren anlaşmalar yapar." sözlerine yer verdi.

Açıklamanın devamında ise şu sözlere yer verdi:

"Bu tür anlaşmaların dikkate değer örneklerinden bazıları arasında Final Fantasy VII Remake (Square Enix), Bloodborne (From Software), beklenen Final Fantasy XVI (Square Enix) ve yakın zamanda duyurulan remaster Silent Hill 2 (Bloober Team) yer alıyor."