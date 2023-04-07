EA Sports, FIFA lisansı altında yeni oyunu EA Sports FC'nin logosunu tanıttı

EA Sports, perşembe günü FIFA lisansı altında yayınladığı 30 yıllık serininin devamı olan EA Sports FC'yi tanıtmaya başladı. Yayıncı, oyunun yeni logusunu tanıtırken Avrupa, Güney Amerika ve Kuzey Amerika kulüpleri ve büyük yerel ligleriyle olan partnerliğini de açıkladı.

EA Sports FC, yayıncının perşembe günü yaptığı açıklamada, neredeyse tüm dünya futbol sporcularının oyuncu temsili olan FIFPRO ile bir grup lisans sayesinde, 19 binden fazla futbolcunun lisansı olduğunu, 700 takım ve 30 ligin yanı sıra, ABD NWSL ve İngiltere Kadınlar Süper Ligi gibi kadın profesyonel ligleri de yer alacak.

EA SPORTS FOOTBALL CLUB

EA Sports FC, yeni logusunu da duyurdu. FIFA 23'ten sonra tıpkı Pro Evolution Soccer'da olduğu gibi bir sonraki oyun ile yeni bir serinin başlangıcına tanıklık olacağız.

Serinin genel menajeri Nick Wlodyka, "EA Sports FC'nin hikayesinin başladığı yer burası" sözlerine yer vererek "Küresel futbol topluluğunu bir araya getiren deneyimler yaratan 30 yıllık liderlik ve tarihin üzerine inşa ediyoruz ve onu taraftar öncelikli bir geleceğe taşımaya devam ediyoruz" dedi.

EA SPORTS FCTAKIMLARI

Premier Lig, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi, La Liga Santander, Bundesliga, Ligue 1, Serie A, CONMEBOL Libertadores, Barclays Kadınlar Süper Ligi, NWSL ve çok daha fazlası EA SPORTS FC'nin ortaklarıdır ancak, bu listede henüz Türkiye Spor Toto Süper Lig'i göremedik.

EA SPORTS FC NE ZAMAN ÇIKACAK?

EA Sports, EA Sports FC hakkında daha fazla bilginin Temmuz ayında açıklanacağını söyledi. EA Sports FC'nin, FIFA serisinin geleneksel olarak raflara çıktığı sonbaharda piyasaya sürülmesi bekleniyor.