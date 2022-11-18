FIFA 23, PlayStation ve Xbox'ta yüzde 40 indirime girdi

Electronic Arts'ın geçen ay piyasaya sürdüğü FIFA 23, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox One ve Xbox Series X|S konsollarında indirime girdi. Konsollarda Standard Edition'ı 700,00 TL olan FIFA 23, 420,00 TL'ye düştü.

2022 Dünya Kupası'nın başlamasının ardından Fıfa 23'e eklenen Dünya Kupası özelliği ile Fıfa 23, kısa süreliğine konsollarda yüzde 40 indirime girdi.

FIFA 23 İNDİRİME GİRDİ

Electronic Arts'ın 29 Eylül'de piyasaya sürdüğü futbol oyunu FIFA 23 yüzde 40 indirime girdi. PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox One ve Xbox Series X|S cihazlarda 420,00 TL'ye kadar düştü.

FIFA 23 konsollarda indirime girdi ancak, PC oyuncuları için henüz indirim bulunmuyor. FIFA 23'ün konsollardaki indirimi 29 Kasım tarihine kadar devam edecek.