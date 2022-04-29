FIFA 23 ne zaman çıkacak? FIFA 23 çıkış tarihi!

Popüler futbol simülasyonu serisi FIFA'nın bir sonraki oyunu FIFA 23'ün ne zaman çıkacağı oyuncular tarafından merak ediliyor. EA'in FIFA lisansı 2023'teki Dünya Kupası'yla birlikte bitiyor, bu yüzden FIFA ismi 23'te de kullanılacak gibi gözüküyor. Fakat EA, FIFA ile isim hakkı konusunda anlaşamazsa 2024'ten itibaren farklı isme sahip bir seri bizleri bekliyor demektir. Peki, FIFA 23 ne zaman çıkacak?

FIFA 23 CROSSPLAY İÇERECEK

Tom Henderson'ın haberine göre FIFA 23'le birlikte çapraz platform özelliği oyuna eklenecek. FIFA 23, böylelikle serinin çapraz oynama seçeneğine sahip olan ilk oyunu olacak. Yani PlayStation'da, Xbox'ta, PC'deki oyuncular oyunun zevkini sadece kendi platformlarında değil, platformlar arası da çıkarabilecekler.

FIFA 23 NE ZAMAN ÇIKACAK?

FIFA 23'ün çıkış tarihinin PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X/S, Xbox One, PC Windows (Steam) ve Google Stadia platformları için 30 Eylül 2022 tarihinde olacağı tahmin ediliyor.