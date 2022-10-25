Fallout 4 Ücretsiz Yeni Nesil Güncellemesi Alacak

Fallout 4 ücretsiz yeni nesil güncellemesi duyuruldu. Serinin dördüncü halkası için yeni nesil güncellemesi 2023 yılında yayımlanacak.

Bethesda Fallout 4'ün PlayStation 5, Xbox Series X|S ve Microsoft Windows sürümleri üzerinde yeni bir güncelleme alacağını duyurdu. Yeni güncelleme ile oyuna 4K çözünürlük kalitesi eklenecek. Bununla beraber Performans Modu ve çeşitli performans geliştirmeleri de oyunun yeni nesil sürümünde yer alacak.

2023 yılında yeni nesil konsollar ve Microsoft Windows üzerinde yayımlanacak güncellemede hata düzeltmeleri de bulunacak. Bethesda yeni Creation Club içeriklerinin de yolda olduğuna dair ipucu verdi.

Fallout serisinin 25.yılını kutlayan oyun devi yeni nesil güncellemesinin tamamen ücretsiz olacağının altını çizdi. Yayımlanacak yama ile oyunun PlayStation 5 ve Xbox Series X|S konsolları üzerinde çok daha iyi bir performans vermesini hedeflenecek.

Güncellemenin sadece grafiksel bir cilalama olmadığını belirtmekte fayda var. Yapılan duyuruya göre Fallout 4 yeni nesil güncellemesi çeşitli hata çözümlerini de bünyesinde barındıracak. Bethesda hazırladığı paketin net çıkış tarihi hakkında açıklama yapmadı.

Klasik RPG serisinin 25.yılına özel olarak Fallout 3 Epic Games üzerinde bedava oldu. 28 Ekim 2008 yılında çıkış yapan Fallout 3 oyuncuları Capital Wasteland'e davet ediyor. Washington D.C.'yi nükleer bir çöplük olarak tasvir eden oyun en sevilen distopik RPG'ler arasında kendine yer buldu.

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Epic Games kullanıcıları serinin üçüncü üyesini 27 Ekim 2022 tarihine kadar kütüphanelerine ekleyebiliyor. Oyunun ücretsiz olarak dağıtılan sürümünün Game of the Year Edition olduğunu belirtmekte fayda var. Bu sürümde oyunun temel halinin yanı sıra beş ek paket de yer alıyor.

Oyuncuları post-apokaliptik Boston'a götüren Fallout 4 2015 yılında Xbox One, PlayStation 4 ve Microsoft Windows için çıkış yaptı. İlk gününde 12 milyon dijital kopya satan yapım serinin en sevilen halkalarından biri oldu. Oyunun RPG taraflarından taviz vererek aksiyona ağırlık vermesi ise serinin kıdemli hayranlarından eleştiri aldı.

Diğer taraftan Fallout 5'in Bethesda'nın planları arasında olduğunu belirtmekte fayda var. Fakat Fallout serisinin yeni halkasından önce Bethesda'nın Starfield ve The Elder Scrolls VI'ya odaklanacak. Geliştiricinin 25 yıllık aradan sonra kolları sıvadığı yeni markası Starfield ise 2023 yılı içerisinde çıkış yapacak. The Elder Scrolls serisinin altıncı üyesinin en erken 2025 yılında çıkacağı tahmin ediliyor.