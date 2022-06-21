Fall Guys Steam mağazasından kaldırıldı

Fall Guys ekibinin Steam'de yayınladığı duyuruda Fall Guys'ın Steam'deki geleceği hakkında konuşmak istedi. Fall Guys'ın artık Steam'den satın alınamayacağı bildirildi ve Steam mağazasından kaldırıldı.

FALL GUYS STEAM MAĞAZASINDAN KALDIRILDI

Steam'de Fall Guys'a sahip olanlar oyunu indirip oynamaya devam edebilirler, ancak oyunu Steam'den satın almak isteyen oyuncular bunu artık yapamayacak. Kütüphanenizde Fall Guys yoksa üzülmeyin çünkü Fall Guys artık Epic Games'te ücretsiz oluyor.

ARTIK EPIC GAMES'TE SATILACAK

Epic Games, Fall Guys'ın geliştiricisi Mediatonic'i bünyesine katması nedeniyle Fall Guys artık Steam'de satılmayacak. Epic Games mağazasında 21 Haziran itibariyle satışa sunulacak olan Fall Guys ücretsiz olacak. Oyunu ücretsiz olarak indirip oynayabileceksiniz.

Fall Guys'a Steam'de sahip olan kullanıcılar ise diğer platformlarda crossplay özelliğinden yararlanarak oynamaya devam edebilecekler.

Sakarlığın diyarına dalıp engellerden kaç ve zafere ulaş. Acemi misin uzman mı? Tek misin ekipli mi? Fall Guys, sürekli gelişen, eğlence dolu bir deneyim sunuyor. Kazanmaktan daha önemli tek şey çok saçma gözükmek. En şapşal kostümü giy ve sıraya geç. Gösteri başlamak üzere!

Rekabet ve İşbirliği: Herkesin tek olduğu rekabetçi oyunlarla işbirliği gerektiren mücadeleler arasında yuvarlan ya da 3 arkadaşınla birleşip Blunderdome'a yol al!

Arkadaşlarınla Oyna: Fall Guys, Oynaması Ücretsiz bir oyundur ve platformlar arası oyun ile oyun partilerini ve Epic Games Hesabından platformlar arası ilerleme kaydını destekler.

Sürekli Gelişen İçerik: Sınırlı Süreli Etkinliklerle ve yeni oyun modlarıyla oyun hep yepyeni. Her sezonda yeni kostümler, işbirlikleri, engeller ve oynanış tarzları.

İhtişamlı Özelleştirme: Çeşitli Renkler, Desenler, Kostümler ve İsim Levhalarından istediğini seç. Şık Kutlamalarla zaferinin keyfini çıkar ve İfadelerle becerilerini sergile!

Gösterilen öğeler, oyun içi mağazadan ayrı olarak satın alım yapmayı gerektirebilir ve stoklarla sınırlıdır. Oyun içi satın alımları içerir.