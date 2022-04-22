F1 22 sistem gereksinimleri neler? F1 22 kaç GB?

Diğer oyunlardan çok farklı olacağı bildirilen F1 22'nin sistem gereksinimleri oyuncular tarafından şimdiden merak edilmeye başlandı. Electronic Arts'ın Codemasters'ı satın aldıktan sonraki ikinci oyunu olan F1 22 minimum ve önerilen sistem gereksinimleri neler? F1 22 sistem gereksinimleri neler? F1 22 ne kadar? F1 22 kaç TL? F1 22 kaç GB? İşte detaylar…

F1 22 SİSTEM GEREKSİNİMLERİ NELER?

F1 22'yi minimum sistem gereksinimleriyle oynayabilmeniz için 8 GB RAM, Intel Core i3 ikinci nesil işlemci veya AMD FX 4300 işlemciye ve Nvidia GTX 1050 veya AMD RX 470'e ihtiyacınız bulunmaktadır.

F1 22'yi önerilen ayarlarda oynayabilmek için ise 16 GB RAM, Intel Core i5 dokuzuncu nesil veya AMD Ryzden 5 2600X ve Nvidia GTX 1660 Ti veya AMD RX 590'a ihtiyacınız bulunmaktadır. Ray Tracing açılı oynamak isterseniz ise GeForce RTX 3070 veya Radeon RX 6800 ekran kartı gerektirmektedir.

F1 22 Minimum Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows 10 64-bit

İşlemci: Intel Core i3-2130 veya AMD FX 4300

Bellek: 8 GB RAM

Ekran Kartı: NVIDIA GTX 1050 Ti veya AMD RX 470

Depolama: 80 GB kullanılabilir alan

F1 22 Önerilen Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows 10 64-bit

İşlemci: Intel Core i5 9600K veya AMD Ryzen 5 2600X

Bellek: 16 GB RAM

Ekran Kartı: NVIDIA GTX 1660 Ti veya AMD RX 590

Depolama: 80 GB kullanılabilir alan

F1 22 Kaç GB?

F1 22'yi oynayabilmeniz için en temel kurulum dahil 80 GB boş depolama alanı gerekmektedir.

F1 22 NE KADAR?

PC Standart Edition – 599,00 TL

Standart Edition – 599,00 TL PC Champions Edition – 799,99 TL

Champions Edition – 799,99 TL PS4 Standart Edition – 700,00 TL

Standart Edition – 700,00 TL PS5 Standart Edition – 800,00 TL

Standart Edition – 800,00 TL PS4 & PS5 Champions Edition – 900,00 TL

Champions Edition – 900,00 TL Xbox One Standart Edition – 699,99 TL

Standart Edition – 699,99 TL Xbox Series X|S Standart Edition – 799,99 TL

Standart Edition – 799,99 TL Xbox Series X|S & Xbox One Champions Edition – 899,99 TL