Eren "Brave" Kasırga Valorant ayarları neler? Brave Valorant settings!
Gamegar Haberleri
Profesyonel Türk espor oyuncusu Eren "Brave" Kasırga'nın Valorant'ta kullandığı grafik, mouse ve crosshair ayarları merak edilen konular arasında yer alıyor. Peki, Eren "Brave" Kasırga Valorant ayarları neler? Detayları haberimizde…
BBL Esports'un sevilen Valorant oyuncusu Eren "Brave" Kasırga'nın Valorant'ta kullandığı çözünürlük, mouse, crosshair ve klavye ayarlarını sizler için derledik. Peki, Eren "Brave" Kasırga Valorant ayarları neler? İşte detaylar…
BRAVE VALORANT AYARLARI
Mouse Ayarları:
- DPI : 400
- Hassasiyet : 0,73
- EDPI : 292.0
Grafik Ayarları:
- Çözünürlük : 1920x1080
- Material Quality : Low
- Texture Quality : Low
- Detail Quality : Low
Crosshair Ayarları:
- Color : White
- Outlines : OFF
- Center Dot : OFF
- Inner Lines : 1-3(3)-2-2
- Outer Lines : 0-0-0-0
Klavye Yetenek Ayarları:
- Yetenek 1 : C
- Yetenek 2 : E
- Yetenek 3 : Q
- Ultimate : X
Discord sunucumuza katılmak için buraya tıklayınız
BRAVE EKİPMANLARI
- Mouse : Logitech G Pro X Superlight
- Mousepad : SteelSeries QcK+
- Monitor : Zowie XL2546K 240Hz 1920x1080
- Klavye : Logitech G Pro X
- Kulaklık : HyperX Cloud 2