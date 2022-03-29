Epic Games Store'da yüzde 75'e varan bahar indirimleri başladı

Birçok başyapıtın yüzlerce TL indirime girdiği bahar indirimleri Epic Games'e nihayet geldi. Battlefield, Star Wars, Mafia, Assassin's Creed, Horizon Zero Dawn gibi birçok yapıt, Epic Games Store'da bahar indirimine girdi.

EPIC GAMES STORE İNDİRİME GİREN BAŞLICA OYUNLAR

Epic Games Store'da bahar indiriminde almak isteyip fiyatlarından dolayı bir türlü alamadığınız, indirimi beklediğiniz oyunları sizler için listeledik. Epic Games Store'da yüzde 75'e varan bahar indirimlerinde indirime giren başlıca oyunlar:

Battlefield 2042 – 209,99 TL

EA Star Wars Triple Bundle – 197,99 TL

Rainbow Six Siege United Bundle – 188,30 TL

Mafia Trilogy – 187 TL

Hitman 3 – 179,40 TL

Days Gone – 164,50 TL

Horizon Zero Dawn Complete Edition – 164,50

Biomutant – 149,50 TL

Red Dead Redemption 2 – 149,50 TL

Mount & Blade: Bannerlord – 134,99 TL

Assassin's Creed Valhalla – 107,60 TL

Cyberpunk 2077 – 124,50 TL

Far Cry 6 – 134,50 TL

EPIC GAMES BAHAR İNDİRİMLERİ NE ZAMAN?

Epic Games Bahar İndirimi, 24 Mart ile 7 Nisan tarihleri arasında en sevdiğin PC oyunlarında %75'e varan indirimlerle seni bekliyor. Buraya tıklayarak Epic Games bahar indirimlerine gidebilirsiniz.