Epic Games'in 8 Aralık ücretsiz oyunları belli oldu

Popüler dijital oyun dağıtım platformu Epic Games Store, her hafta kullanıcılarına ücretsiz oyunlar vermektedir. Bu hafta kullanıcılarına Saints Row 4: Re-Elected ve Wildcat Gun Machine'i ücretsiz olarak verecek.

Her hafta Perşembe günü kullanıcılarına ücretsiz oyunlar veren Epic Games'in bu haftaki ücretsiz oyunları belli oldu. Epic Games, bu hafta açık dünya aksiyon macera oyunu ve aksiyon zindan tarayıcısı türündeki oyunları kullanıcılarına ücretsiz olarak verecek.

EPIC GAMES 8 ARALIK ÜCRETSİZ OYUNLARI

Saints Row 4: Re-Elected

4: Re-Elected Wildcat Guns Machine

Epic Games'in ücretsiz oyunları 8 – 15 Aralık tarihine kadar ücretsiz olacak. Bu tarihler arasında oyunları kütüphanenize ücretsiz ve kalıcı bir şekilde ekleyebilirsiniz. Ayrıca Epic Games Store, 15 Aralık'tan itibaren kullanıcılarına her gün bir adet ücretsiz oyun verecek.

SAINTS ROW 4 RE-ELECTED

Artık başkan sensin! Saints ekibi, Penthouse otelinden çıkıp Beyaz Saray'a yerleşti ama Dünya istila edildi ve hem süper güçlerin hem de tuhaf silahlarınla şimdiye kadarki en çılgın açık dünya oyununda dünyayı kurtarmak senin ellerinde.

WILDCATS GUNS MACHINE

Wildcat Gun Machine patlayıcı ve çok hareketli bir deneyim! Çok çeşitli silahlarla, dev mech robotlarla ve sevimli kedilerle birlikte iğrenç bedenli yaratıkların akınlarına karşı savaştığın bir kurşun cehennemi zindan tarama macerasına atıl.