Epic Games'in 75 TL değerindeki ücretsiz oyunları erişime açıldı! Epic Games bu hafta hangi oyun ücretsiz?

Epic Games'in 7 Temmuz'daki ücretsiz oyunları erişime açıldı. Toplam değeri 75 TL olan Epic Games oyunları neler? Epic games bu hafta kullanıcılarına hangi oyunları ücretsiz veriyor? Önümüzdeki hafta Epic Games hangi oyunları ücretsiz verecek? İşte detaylar…

EPIC GAMES BU HAFTA HANGİ OYUNLAR ÜCRETSİZ

Epic Games 7 – 14 Temmuz tarihleri arasında kullanıcılarına iki adet ücretsiz oyun sunuyor. Toplam değeri 75 TL olan Epic Games oyunları Ancient Enemy ve Killing Floor 2 olarak açıklandı.

EPIC GAMES HANGİ OYUNLARI ÜCRETSİZ VERECEK?

Epic Games'in bir sonraki ücretsiz oyunu ise belli oldu. Epic Games Store, 14 Temmuz – 21 Temmuz tarihleri arasında kullanıcılarına ücretsiz olarak Idle Champions of the Forgotten Realms ve Wonder Boy: The Dragon's Trap'i verecek.

EPIC GAMES 7-14 TEMMUZ ÜCRETSİZ OYUNLARI

Ancient Enemy

Ancient Enemy, kötülüğün güçlerinin çoktan kazandığı, parçalanan bir dünyada geçen bir RYO kart savaşı oyunudur. Tatmin edici büyüler ve yetenekler ile biçimsiz düşmanları havaya uçur. Parçalanmış bir vahşi dünyada yolculuğa çık ve tüm düşmanların en ölümcülünü alt et!

Killing Floor 2

KILLING FLOOR 2'de oyuncular, Horzine Corporation'ın art niyetli unsurlarınca yaratılan Zed adı verilen korkunç katillerin işgal ettiği Avrupa kıtasına iner. 6 kişilik Eşli oyun modu ve 12 kişilik VS modu ile Zed katliamlarıyla dolu bir kargaşa.