Epic Games'in 75 TL değerindeki ücretsiz oyunları erişime açıldı! Epic Games bu hafta hangi oyun ücretsiz? - Haberler

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Epic Games'in 75 TL değerindeki ücretsiz oyunları erişime açıldı! Epic Games bu hafta hangi oyun ücretsiz?

Haberler.com - Yakupcan Aydemir - Gamegar
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Epic Games'in 75 TL değerindeki ücretsiz oyunları erişime açıldı! Epic Games bu hafta hangi oyun ücretsiz?

Epic Games her hafta olduğu gibi kullanıcılarına ücretsiz oyunlar vermeye devam ediyor. Bu hafta kullanıcılarına 75 TL değerindeki iki adet ücretsiz oyun veren Epic Games'in bu haftaki ücretsiz oyunu nedir? Peki, Epic Games bu hafta hangi oyunları ücretsiz? Epic Games hangi oyunları ücretsiz verecek? Detayları haberimizde…

Epic Games'in 7 Temmuz'daki ücretsiz oyunları erişime açıldı. Toplam değeri 75 TL olan Epic Games oyunları neler? Epic games bu hafta kullanıcılarına hangi oyunları ücretsiz veriyor? Önümüzdeki hafta Epic Games hangi oyunları ücretsiz verecek? İşte detaylar…

Epic Games 7 – 14 Temmuz tarihleri arasında kullanıcılarına iki adet ücretsiz oyun sunuyor. Toplam değeri 75 TL olan Epic Games oyunları Ancient Enemy ve Killing Floor 2 olarak açıklandı.

Epic Games'in bir sonraki ücretsiz oyunu ise belli oldu. Epic Games Store, 14 Temmuz – 21 Temmuz tarihleri arasında kullanıcılarına ücretsiz olarak Idle Champions of the Forgotten Realms ve Wonder Boy: The Dragon's Trap'i verecek.

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Ancient Enemy

Ancient Enemy, kötülüğün güçlerinin çoktan kazandığı, parçalanan bir dünyada geçen bir RYO kart savaşı oyunudur. Tatmin edici büyüler ve yetenekler ile biçimsiz düşmanları havaya uçur. Parçalanmış bir vahşi dünyada yolculuğa çık ve tüm düşmanların en ölümcülünü alt et!

Epic Games'in 75 TL değerindeki ücretsiz oyunları erişime açıldı! Epic Games bu hafta hangi oyun ücretsiz?

Killing Floor 2

KILLING FLOOR 2'de oyuncular, Horzine Corporation'ın art niyetli unsurlarınca yaratılan Zed adı verilen korkunç katillerin işgal ettiği Avrupa kıtasına iner. 6 kişilik Eşli oyun modu ve 12 kişilik VS modu ile Zed katliamlarıyla dolu bir kargaşa.

Epic Games'in 75 TL değerindeki ücretsiz oyunları erişime açıldı! Epic Games bu hafta hangi oyun ücretsiz?

Yakupcan Aydemir
Yakupcan Aydemir
Gamegar Editörü Haberler.com - Gamegar

Epic Games Gamegar Haberler

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