Epic Games'in 58 TL değerindeki ücretsiz oyunları erişime açıldı
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Epic Games her hafta olduğu gibi kullanıcılarınca ücretsiz oyunlar vermeye devam ediyor. Bu hafta kullanıcılarına 58 TL değerinde iki adet ücretsiz oyun veren Epic Games Store, verdiği bağımsız oyunlar ile oyunculara farklı deneyimler sunuyor.
Epic Games'in 7 Nisan tarihinde kullanıcılarına verdiği ücretsiz oyunlar arasında atmosferik, gizem ve dedektif oyunu The Vanishing of Ethan Carter'ı ücretsiz olarak veriyor.
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Epic Games'in bir sonraki hafta (15-22 Nisan) tarihleri arasındaki oyunları da açıklandı. Epic Games kullanıcılarına 15 Nisan'dan itibaren etkin olacak macera strateji oyunu Insurmountable ve sıra tabanlı taktik oyunu XCOM 2'yi kullanıcılarına ücretsiz olarak verek.
EPIC GAMES 7 – 14 NİSAN ÜCRETSİZ OYUNLARI
Rogue Legacy
Herkesin kahraman olabileceği, kalıtımsal rogue-"LITE" oyunu. Her öldüğünde senin yerine farklı bir çocuğun geçecek. Bir çocuk renk körü, diğeri vertigo hastası bir cüce olabilir. Fakat sorun yok, çünkü hiç kimse mükemmel değildir ve sen de başarılı olmak zorunda değilsin.
The Vanishing of Ethan Carter
The Vanishing of Ethan Carter keşiflere dayalı, birinci şahıs bir gizem oyunudur. Esrarengiz dedektif Paul Prospero olarak, Ethan'ın kayboluşunun ve ailesinin akıbetinin ardında yatan gerçeği keşfedeceksin.