Epic Games'in 309 TL değerindeki 19 Mayıs gizemli oyunu açıldı! Epic Games bu hafta hangi oyun ücretsiz - Haberler

Orijinal nişancı-yağmacı oyunu, sayısız silah ve kargaşa dolu macerası ile geri dönüyor! Yeni dünyaları ve düşmanları ele geçir ve evini galaksideki en acımasız kült liderlerinden kurtar.

Epic Games'in bir sonraki oyunu "Gizemli Oyun" olarak Epic Games Store'da belirdi. 26 Mayıs'ta erişime açılacak Epic Games'in gizemli oyununun arkasında ne olduğu oyuncular tarafından merak ediliyor.

EPIC GAMES 19 – 26 MAYIS ÜCRETSİZ OYUNLARI

BORDERLANDS 3

Orijinal nişancı-yağmacı, sayısız silah ve tamamen yeni kargaşa dolu maceralarıyla geri dönüyor! Her biri kapsamlı yetenek ağacına, yeteneklere ve özelleştirmelere sahip Borderlands'in en iyi hazine avcısı kabadayıları olan dört yepyeni Mahzen Avcısından biri olarak yeni dünyaları ve düşmanları yakıp yıkın. Çılgın düşmanlarla çarpışmak, bir sürü yağma yapmak ve evinizi galaksideki en acımasız tarikat liderlerinden kurtarmak için tek başınıza veya arkadaşlarınızla oynayın.