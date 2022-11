Epic Games'in 280 TL değerindeki ücretsiz oyunu belli oldu

Her hafta kullanıcılarına ücretsiz oyunlar veren popüler dijital dağıtım platformu ve video oyun geliştiricisi Epic Games, bu hafta kullanıcılarının yüzünü güldürecek. Epic Games, 24 Kasım Perşembe günü saat 19.00'dan itibaren kullanıcılarına 280 TL değerinde ücretsiz oyun verecek.

Ücretsiz oyunları ile kullanıcılarının kütüphanesini her hafta genişleten Epic Games, bu hafta vereceği 280 TL değerindeki aksiyon macera oyunu ile kullanıcılarının yüzünü güldürecek.

EPIC GAMES 24 KASIM ÜCRETSİZ OYUNU AÇIKLANDI

Epic Games, 24 Kasım Perşembe günü saat 19.00'dan itibaren kullanıcılarına Motive Studios'un geliştirip Electronic Arts'ın yayıncılığını yaptığı 280,00 TL değerindeki STAR WARS: Squadrons oyununu ücretsiz olarak verecek.

Epic Games kullanıcıları STAR WARS: Squadrons'u 1 Aralık Perşembe günü saat 19.00'a kadar kütüphanelerine ücretsiz ve kalıcı bir şekilde ekleyebilecekler.

Ayrıca Dark Deity ve Evil Dead: The Game oyunlarını henüz kütüphanenize eklemediyseniz bu akşam saat 19.00'a kadar vaktiniz bulunmaktadır.

STAR WARS SQUADRONS KONUSU

STAR WARS: Squadrons'taki özgün pilotluk deneyimiyle starfighter savaş sanatında ustalaş. Kemerini bağla ve filonla birlikte uzaydaki birinci şahıs çok oyunculu it dalaşlarında adrenalin patlaması yaşa. Katılan pilotlar, hem Yeni Cumhuriyet hem de İmparatorluk filolarından starfighter'ların kokpitlerine geçerek stratejik 5'e 5 uzay savaşlarında yer alacak. Çeşitli oyun tarzlarına uyum sağlamak ve düşmanı alt etmek için starfighter'ını düzenle ve filo kompozisyonunu ayarla. Pilotlar takım olarak gaz devi Yavin Prime ve parçalanmış Galitan uydusu gibi bilinen ve daha önce hiç görülmemiş savaş alanlarında taktiksel görevleri tamamlayarak zafere ulaşacak.

X-wing ve TIE fighter gibi starfighter'ları kontrol et. Kokpitine yerleşip donanım ve görünüm ögelerini özelleştir, silahlar, kalkanlar ve motorlar arasında güç dağıtımı yap.

Return of the Jedi'dan sonraki olayları ele alan, heyecan verici STAR WARS tek oyunculu hikâyesinde pilotluk yapmanın ne anlama geldiğini öğren. Her iki tarafın ikonik ve yeni liderlerinin galaksi için verdiği mücadele, iki grup arasında dönüşümlü bakış açılarıyla anlatılıyor. Yeni Cumhuriyet, özgürlük için savaşıyor. İmparatorluk düzen istiyor. Galaksinin en iyileri arasına katılmanı istiyoruz.

Tüm Kanatlar Rapor Verin – Galakside gelişen savaş alanlarına uçmadan önce brifing odasında filonla yapacağın çarpışmaları planla. Yüksek tansiyonlu 5'e 5 çok oyunculu it dalaşlarını tamamla ya da filonla birlik olup devasa filo savaşlarının gidişatını değiştir. Hep birlikte galaksinin en iyilerisiniz.

– Galakside gelişen savaş alanlarına uçmadan önce brifing odasında filonla yapacağın çarpışmaları planla. Yüksek tansiyonlu 5'e 5 çok oyunculu it dalaşlarını tamamla ya da filonla birlik olup devasa filo savaşlarının gidişatını değiştir. Hep birlikte galaksinin en iyilerisiniz. Efsanevi Starfighter'ların Ustası Ol – Çevik A-wing ve yıkıcı TIE bombacısı gibi hem Yeni Cumhuriyet hem de İmparatorluk filolarından farklı starfighter sınıflarını kontrol et. Gemini düzenle, sistemleri arasında güç dağıtımı yap ve uzaydaki stratejik it dalaşlarında rakiplerini alt et.

– Çevik A-wing ve yıkıcı TIE bombacısı gibi hem Yeni Cumhuriyet hem de İmparatorluk filolarından farklı starfighter sınıflarını kontrol et. Gemini düzenle, sistemleri arasında güç dağıtımı yap ve uzaydaki stratejik it dalaşlarında rakiplerini alt et. STAR WARS Pilotluk Hayalini Yaşa – Kokpit senin evin. Panellerini kullanarak avantaj sağla ve uzayın tehlikeleriyle aranda yalnızca ince bir metal gövde ve cam varken çatışmanın heyecanını birinci şahıs bakış açısından yaşa. Heyecan verici çok oyunculu modlara ve Galaktik İç Savaş'ın sonlarındaki önemli bir harekâtı ele alan, özel tek oyunculu STAR WARS hikâyesinde kalkışa geç.

– Kokpit senin evin. Panellerini kullanarak avantaj sağla ve uzayın tehlikeleriyle aranda yalnızca ince bir metal gövde ve cam varken çatışmanın heyecanını birinci şahıs bakış açısından yaşa. Heyecan verici çok oyunculu modlara ve Galaktik İç Savaş'ın sonlarındaki önemli bir harekâtı ele alan, özel tek oyunculu STAR WARS hikâyesinde kalkışa geç. Görevin Belli – STAR WARS: Squadrons, oynadıkça ödüller kazanabileceğin, yayınlandığı ilk günden itibaren tamamen bağımsız bir deneyimdir. Rütbeni yükselt, oyununun canlılığını ve heyecanını koruyan ilerleme yollarında silahlar, gövdeler, motorlar, kalkanlar ve görünüm ögeleri gibi yeni unsurları aç.

STAR WARS SQUADRONS MİNİMUM SİSTEM GEREKSİNİMLERİ

İşletim Sistemi : Windows 10 64 bit

STAR WARS SQUADRONS SİSTEM GEREKSİNİMLERİ

İşletim Sistemi : Windows 10 64 bit

STAR WARS SQUADRONS KAÇ GB?

Star Wars Squadrons'u oynamak için bilgisayarınızdaminimum 40 GB boş alana ihtiyaç duyulmaktadır.