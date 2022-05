Epic Games'in 100 TL değerindeki 26 Mayıs gizemli oyunu açıldı! Epic Games bu hafta hangi oyuncu ücretsiz? - Haberler

Ödüllü BioShock serisini deneyimle. BioShock Remastered, BioShock 2 Remastered ve BioShock Infinite: The Complete Edition ile Rapture ve Columbia şehirlerine yolculuk et, üstelik tüm tek oyunculu eklentiler de dâhil. Epic Games'in bir sonraki oyunu "Gizemli Oyun" olarak Epic Games Store'da belirdi. 2 Haziran'da erişime açılacak Epic Games'in gizemli oyununun arkasında ne olduğu oyuncular tarafından merak ediliyor.

EPIC GAMES 26 MAYIS 2 HAZİRAN ÜCRETSİZ OYUNLARI

BISHOCK THE COLLECTION

BioShock: The Collection ile ödüllü BioShock serisinin unutulmaz dünyalarını ve muazzam hikâyelerini deneyimle. BioShock Remastered, BioShock 2 Remastered ve BioShock Infinite: The Complete Edition ile Rapture ve Columbia şehirlerine yolculuk et, üstelik tüm tek oyunculu eklentiler de dâhil. İster dalgaların altında ister bulutların üstünde olsun, hayatın için savaş ve düşmanlarını zekânla alt et.