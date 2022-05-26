Epic Games'in 100 TL değerindeki 26 Mayıs gizemli oyunu açıldı! Epic Games bu hafta hangi oyuncu ücretsiz? - Haberler

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Epic Games'in 100 TL değerindeki 26 Mayıs gizemli oyunu açıldı! Epic Games bu hafta hangi oyuncu ücretsiz?

Haberler.com - Yakupcan Aydemir - Gamegar
 - Güncelleme:
Epic Games'in 100 TL değerindeki 26 Mayıs gizemli oyunu açıldı! Epic Games bu hafta hangi oyuncu ücretsiz?

Epic Games her hafta olduğu gibi kullanıcılarına ücretsiz oyunlar vermeye devam ediyor. Bu hafta kullanıcılarına 100 TL değerinde ücretsiz oyun veren Epic Games, gizemli oyununu açıkladı. Peki, Epic Games bu hafta hangi oyunlar ücretsiz? Epic Games hangi oyunları ücretsiz verecek?

Ödüllü BioShock serisini deneyimle. BioShock Remastered, BioShock 2 Remastered ve BioShock Infinite: The Complete Edition ile Rapture ve Columbia şehirlerine yolculuk et, üstelik tüm tek oyunculu eklentiler de dâhil. Epic Games'in bir sonraki oyunu "Gizemli Oyun" olarak Epic Games Store'da belirdi. 2 Haziran'da erişime açılacak Epic Games'in gizemli oyununun arkasında ne olduğu oyuncular tarafından merak ediliyor.

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BioShock: The Collection ile ödüllü BioShock serisinin unutulmaz dünyalarını ve muazzam hikâyelerini deneyimle. BioShock Remastered, BioShock 2 Remastered ve BioShock Infinite: The Complete Edition ile Rapture ve Columbia şehirlerine yolculuk et, üstelik tüm tek oyunculu eklentiler de dâhil. İster dalgaların altında ister bulutların üstünde olsun, hayatın için savaş ve düşmanlarını zekânla alt et.

Yakupcan Aydemir
Yakupcan Aydemir
Gamegar Editörü Haberler.com - Gamegar

Epic Games, Gamegar,, Haberler

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