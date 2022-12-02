Epic Games'in 1 Aralık ücretsiz oyunları erişime açıldı

Her hafta Perşembe günü kullanıcılarına ücretsiz oyunlar veren popüler dijital oyun dağıtım platformu Epic Games, bu hafta kullanıcılarına 81 TL değerinde 2 adet ücretsiz oyun veriyor. Peki, Epic Games bu hafta hangi oyun ücretsiz? Detayları haberimizde…

Popüler dijital oyun dağıtım platformu ve video oyun geliştiricisi Epic Games, bu hafta kullanıcılarına strateji rol yapma oyunu ve piksel grafikli macera oyununu ücretsiz olarak veriyor. Peki, Epic Games bu hafta hangi oyun ücretsiz? İşte detaylar…

EPIC GAMES 1 ARALIK ÜCRETSİZ OYUNLARI

Epic Games'in bu haftaki 81 TL değerindeki ücretsiz oyunlarını 8 Aralık Perşembe günü saat 19.00'a kadar kütüphanenize kalıcı olarak ekleyebilirsiniz.

Fort Triumph

RPG in a Box

Ayrıca Epic Games'in bir sonraki hafta ücretsiz olarak vereceği oyunlar da belli oldu. Deep Silver Volition'ın geliştirip Deep Silver'ın yayıncılığını yaptığı popüler seri Saints Row IV Re-Elected ve aksiyon dungeon oyunu Wildcat Gun Machine'i ücretsiz olarak verecek.

FORT TRIUMPH

XCOM'un sıra tabanlı savaşını HOMM'un dünya keşfiyle birleştiren bir strateji oyunu. Fiziği kullanarak kasabalar inşa edin, eserler toplayın, kahramanlarınızı geliştirin ve taktiksel çevrenizi etkileyin.

RPG IN A BOX

RPG in a Box, hikayelerinizi ve fikirlerinizi kolayca oyunlara ve diğer etkileşimli deneyimlere dönüştürmenizi sağlar! Adından da anlaşılacağı gibi, bunun için gerekli olan her şeyi bir "kutuda" birlikte paketlenmiş olarak içerir. Yazılım, herhangi bir programlama veya modelleme bilgisi gerektirmeyecek, aynı zamanda geniş bir özelleştirme ve açıklık yelpazesi sunacak şekilde eğlenceli, başlangıç dostu bir yaklaşımla tasarlanmıştır. Oyununuzu Windows, Linux ve MacOS için bağımsız bir formata aktarabilir ve başkalarının bir Box'ta RPG'ye sahip olmasına gerek kalmadan oynamasına izin verebilirsiniz.