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Epic Games bu haftaki ücretsiz oyununu açıkladı

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Epic Games bu haftaki ücretsiz oyununu açıkladı

Epic Games Store bu haftaki ücretsiz oyununu açıkladı. 33 TL değerindeki Cook, Serve, Delicious 3 ücretsiz olarak indirilebilir.

Epic Games Store her hafta ücretsiz oyunlar vermeye devam ediyor. Son haftalarda bağımsız yapımlara odaklanan mağaza, yeni oyunuyla bu kararına devam ediyor. Bu haftanın ücretsiz yapımı Cook, Serve, Delicious 3 isimli restoran simülasyon oyunu oldu.

Vertigo Gaming tarafından geliştirilen 33 TL değerindeki Cook, Serve, Delcious 3 Epic Games Store'da indirime açıldı. 11-18 Ağustos tarihleri arasında ücretsiz olarak sunulacak restoran simülasyon oyunu, geçen haftaki Unrailed'in yerini aldı.

Restoran işletme konusunda dikkat çeken bu bağımsız yapım, savaşın parçaladığı 2042 Amerika'sında geçiyor. Oyuncular, bir gıda kamyonunun işletmesini üstleniyor ve müşterilerine yüzlerce farklı yemeği sunmaya çalışıyor.

Hem tek kişilik hem de co-op oynama fırsatı sunan bağımsız yapım, hikaye odaklı senaryoya ve iki farklı oyun moduna sahip. Hızlı aksiyon ile zamana karşı yarışabilir veya Chill modu ile oyundaki yüzlerce farklı yemeğin tadını çıkarabilirsiniz.

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Epic Games Store üzerinden ücretsiz sunulan Cook, Serve, Delicious 3'ü 18 Ağustos tarihine kadar ücretsiz olarak alabilirsiniz. Oyunu kütüphanenize eklediğinizde süresiz olarak sizde kalacağını da belirtelim.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşabilirsiniz.

Shiftdelete / Gamegar

İşletim Sistemi Epic Games Gamegar Teknoloji Haberler

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