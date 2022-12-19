Popüler dijital video oyun dağıtımcısı Epic Games'in Aralık ayı boyunca 15 adet ücretsiz oyun dağıtacağını duyurmasının ardından hangi oyunları ücretsiz olarak vereceği merak edilen konular arasında yer aldı. Peki, Epic Games 20 Aralık ücretsiz oyunu ne? Detayları haberimizde…

Her hafta kullanıcılarına ücretsiz oyunlar veren Epic Games, yılbaşına özel 15 gün boyunca 15 ücretsiz oyun vereceğini duyurdu. Her gün saat 19.00'da ücretsiz oyun veren Epic Games'in 20 Aralık ücretsiz oyunu ne? İşte tahminlerimiz…

Epic Games'in her gün verdiği ücretsiz oyunların yılbaşı hediye paketinde detaylar bulunmaktadır ve aslında Epic Games, oyunları önceden tahmin etmenizi sağlamaktadır.

EPIC GAMES 20 ARALIK ÜCRETSİZ OYUNU

Epic Games'in 20 Aralık ücretsiz oyunu kapağında kask figürü bulunmaktadır.

Epic Games 20 Aralık ücretsiz oyunu: Wolfenstein: The New Order

Epic Games'in Aralık boyunca ücretsiz verdiği 15 oyunun tüm listesine ulaşmak için buraya tıklayınız.