Elon Musk'un stresle başa çıkmak için uyguladığı yöntem! Oyunları en zor seviyede oynuyor

Twitter'da Will Smith'in Oscar ödüllerinde Chris Rock'a attığı tokat ile ilgili çok fazla içerik gördüğünü söyleyen Elon Musk, gündemden sıkılmış olsa ki, "Burada dinlen gezgin, çok fazla Will Smith esprisi gördün" yazılı bir oyun çizimi paylaştı. Ardından stresle başa çıkmak için video oyunlarını en zor seviyede oynadığını belirtti.

STRESLE NASIL BAŞA ÇIKIYOR?

Elon Musk'ın paylaştığı oyun görselinin altına Dogecoin'in yaratıcısı Shibetoshi Nakamoto, "Elon hiç Elden Ring oynadın mı?" şeklinde soru sordu. Nakamato'nun sorusuna cevap veren Elon Musk, "Biraz oynadım ve devam edeceğim" dedi ve ardından oyun hakkında konuşmaya devam ettiler.

OYUNLARI EN ZOR SEVİYEDE OYNUYOR

Twitter'da Elden Ring oynadığını belirten Elon Musk, "Bazı insanlar günün sonunda zihinlerini sakinleştirmek için meditasyon veya yoga yaparlar ama benim için en çok zor moddaki video oyunları işe yarıyor." dedi.

OYUN ZORLUĞU ARTTIKÇA STRESİN DE ARTTIĞI BİLİNİYOR

Oyunların zorluk seviyesi, insanların stres ve sinir seviyesiyle doğru orantıda artar. Bir oyunu ne kadar zor seviyede oynarsanız stres seviyeniz de bir o kadar artacaktır. Ancak Elon Musk, birçok insanın aksine zihnini sakinleştirmek ve stresten uzaklaşmak için oyunları en zor modda oynadığını söyledi.

Elden Ring