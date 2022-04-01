Elon Musk'un stresle başa çıkmak için uyguladığı yöntem! Oyunları en zor seviyede oynuyor
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Forbes'ta Jeff Bezos'tan sonra 151 milyar dolar ile dünyanın en zengin insanı olarak bilinen Elon Musk, sosyal medya hesabından stresle nasıl başa çıktığını açıkladı. Elon Musk, video oyunlarını en zor seviyede oynadığını belirterek stresle başa çıktığını söyledi.
Twitter'da Will Smith'in Oscar ödüllerinde Chris Rock'a attığı tokat ile ilgili çok fazla içerik gördüğünü söyleyen Elon Musk, gündemden sıkılmış olsa ki, "Burada dinlen gezgin, çok fazla Will Smith esprisi gördün" yazılı bir oyun çizimi paylaştı. Ardından stresle başa çıkmak için video oyunlarını en zor seviyede oynadığını belirtti.
Elon Musk'ın paylaştığı oyun görselinin altına Dogecoin'in yaratıcısı Shibetoshi Nakamoto, "Elon hiç Elden Ring oynadın mı?" şeklinde soru sordu. Nakamato'nun sorusuna cevap veren Elon Musk, "Biraz oynadım ve devam edeceğim" dedi ve ardından oyun hakkında konuşmaya devam ettiler.
Twitter'da Elden Ring oynadığını belirten Elon Musk, "Bazı insanlar günün sonunda zihinlerini sakinleştirmek için meditasyon veya yoga yaparlar ama benim için en çok zor moddaki video oyunları işe yarıyor." dedi.
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Oyunların zorluk seviyesi, insanların stres ve sinir seviyesiyle doğru orantıda artar. Bir oyunu ne kadar zor seviyede oynarsanız stres seviyeniz de bir o kadar artacaktır. Ancak Elon Musk, birçok insanın aksine zihnini sakinleştirmek ve stresten uzaklaşmak için oyunları en zor modda oynadığını söyledi.
Futbolcuların espor takımı kurmalarını destekliyor musunuz? #Futbol #Espor #Esports— GameGar (@gamegarcom) March 31, 2022