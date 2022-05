Electronic Arts, yeni NFS oyunu üzerinde çalışması için iki şirketi birleştirdi

Codemasters Birmingham'ın Formula 1 serisi üzerinde çalışmaya devam edeceği ve herhangi bir işten çıkarma yapılmadığı bildirilmesi üzerine geliştiricilerin yeni Need For Speed oyunu üzerine çalışacakları açıklandı.

YENİ NEED FOR SPEED OYUNU GELİŞTİRİLİYOR

Codemasters'ın Twitter hesabından yapılan açıklamada Criterion Games'in geliştirme ekibi ile bir sonraki Need For Speed oyunu yapacakları bildirilirken, "Ortak değerleri ve benzer kültürleri paylaşarak, her iki takımdaki muazzam uzmanlık zenginliğini birleştirmenin, oyuncularımız için elimizden gelen en iyi yarış deneyimlerini sunmamıza yardımcı olacağına kuvvetle inanıyoruz." sözlerine yer verdi.

Formula 1 oyununun geliştiricisi Codemasters, geçen sene EA tarafından 1.2 milyon dolara satın alındı. Electronic Arts'ın sözcüsünün yaptığı bir röportajda, "Bu entegrasyon iki stüdyonun birkaç ay içinde geliştirdiği yakın ortaklığa dayanıyor." dedi.

Need For Speed, yarış türünün en ikonik serilerinden biri olarak bilinirken son oyunları istenildiği gibi gitmedi. Heat, Payback ve 2015 Need For Speed oyunları Xbox'ın Forza Horizon serisinin gerisinde kaldılar.

Electroni Arts, istenileni başarmak üzere iki şirketi de birleştirerek yeni deneyimler elde etmeyi umuyor.