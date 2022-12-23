Electronic Arts, 2022 yılı özetini paylaştı! 436 milyon Sims karakteri oluşturuldu
Gamegar Haberleri
Popüler video oyun şirketi Electronic Arts, 2022 yılında The Sims 4, Apex Legends, Battlefield 2042, It Takes Two ve FIFA gibi oyunlarının özetlerini paylaştı.
Kaliforniya merkezli video oyun geliştiricisi Electronic Arts, "Year in Gaming" başlığı altında 2022 yılı boyunca oyunların istatistiklerini paylaştı. Bir yılda Sims 4 oyuncuları 436 milyon kez sim oluştururken, oyun ilerledikçe küçüklen Apex Legends çemberi, 88 milyon oyuncuyu lobiye gönderdi.
ELECTRONIC ARTS 2022 YILI ÖZETİ PAYLAŞILDI
2022 yılında The Sims 4'te 1.4 milyar saat oynanırken, Apex Legends'te 1 milyon kez Teşekkürler mesajı gönderildi. Battlefield 2042'de ise 547.9 milyon kez oyuncu canlandırıldı ve It Takes Two'da Cutie the Elephant ile tanıştıktan sonra duygusal olarak zarar tüm oyuncular zarar gördü.
THE SIMS 4
- 436.5 milyon Sim oluşturuldu
- Sim'lerin en çok ölmesinin sebebi sırayla yaşlılık, öfke ve boğulma oldu.
- 21.7 milyon Sim öldü
- 289 milyon kez ilişkiye girildi
- Sırayla en çok romantik, neşeli ve yaratıcı Sim'ler oluşturuldu
- 11.5 milyon kez galeriye yüklenme yapıldı
- 209 milyon kez galeriden indirme yapıldı
APEX LEGENDS
- 88.4 milyon kişi çembere öldü
- 479 milyon kez Seer şampiyonu seçildi
- 5 milyon kez araç sürüldü
- 22.7 milyon kez MRVN'in kolu kesildi
- 830.2 milyon kez kontrol noktaları ele geçirildi
BATTLEFIELD 2042
- 803 bin 648 defa portal oluşturuldu
- Oyuncuların %60'ı en az bir ustalık kademesini açtı
- En iyi silahlar sırasıyla M5A3, AK24, DM7, SWS-10 ve SFAR-M GL oldu
- Tamamlanan haftalık görev sayısı 117.8 milyon oldu
- Portal modunda en popüler dönemler sırasıyla Battlefield 3, Battlefield Bad Company 2 ve Battlefield 1942 oldu
IT TAKES TWO
- Nintendo Switch'te yayınlandı
- 90'dan fazla ödül sahibi oldu
- En popüler bölüm ise Rose's Room oldu
FIFA
- 32.6 milyar kez gol atıldı
- 14 milyar kez maç yapıldı
- 200'den fazla millet oynadı
- 28.8 milyon Ultimate Team kulübü oluşturuldu
- 304.8 milyon çapraz oyun maçı yapıldı
- 17.5 milyon Volta ve Pro Clubs avatarı oluşturuldu
- 13.1 milyon kariyer modunda yeni kulüpler kurdu
F1
- 218.6 milyon kez yarış yapıldı
- 115 milyon oyuncu podyuma girdi
- En iyi takımlar sırasıyla Red Bull, Mercedes, Ferrari, McLaren ve Aston Martin oldu
- En iyi pilotlar sırasıyla Max Verstappen, Lewis Hamilton, Charles LeClerc, Sergio Perez ve Lando Norris oldu
- 4 milyon pilot Championship kazandı
APEX LEGENDS MOBILE
- 243,2 milyon şampiyon canlandırıldı
- 35.2 milyon kez Bloodhunt tarafından avantaj açıldı
- Octane's Kings Canyon ve World's Edge'de 44.6 trilyon mesafe kat etti
- En çok kullanılan silahlar sırasıyla R-301, R99, Flatline, Alternator ve Havoc oldu
- 114.7 milyon kez Pathfinder'ın kurduğu çelik halat kullanıldı
- 68.6 milyar kez gol atıldı
- 13.4 milyar kez maç oynandı
- En çok seçilen oyuncu Ian Wright oldu
- 200'den fazla millet oynadı