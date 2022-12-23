Electronic Arts, 2022 yılı özetini paylaştı! 436 milyon Sims karakteri oluşturuldu

Kaliforniya merkezli video oyun geliştiricisi Electronic Arts, "Year in Gaming" başlığı altında 2022 yılı boyunca oyunların istatistiklerini paylaştı. Bir yılda Sims 4 oyuncuları 436 milyon kez sim oluştururken, oyun ilerledikçe küçüklen Apex Legends çemberi, 88 milyon oyuncuyu lobiye gönderdi.

ELECTRONIC ARTS 2022 YILI ÖZETİ PAYLAŞILDI

2022 yılında The Sims 4'te 1.4 milyar saat oynanırken, Apex Legends'te 1 milyon kez Teşekkürler mesajı gönderildi. Battlefield 2042'de ise 547.9 milyon kez oyuncu canlandırıldı ve It Takes Two'da Cutie the Elephant ile tanıştıktan sonra duygusal olarak zarar tüm oyuncular zarar gördü.

THE SIMS 4

436.5 milyon Sim oluşturuldu

Sim'lerin en çok ölmesinin sebebi sırayla yaşlılık, öfke ve boğulma oldu.

21.7 milyon Sim öldü

289 milyon kez ilişkiye girildi

Sırayla en çok romantik, neşeli ve yaratıcı Sim'ler oluşturuldu

11.5 milyon kez galeriye yüklenme yapıldı

209 milyon kez galeriden indirme yapıldı

APEX LEGENDS

88.4 milyon kişi çembere öldü

479 milyon kez Seer şampiyonu seçildi

5 milyon kez araç sürüldü

22.7 milyon kez MRVN'in kolu kesildi

830.2 milyon kez kontrol noktaları ele geçirildi

BATTLEFIELD 2042

803 bin 648 defa portal oluşturuldu

Oyuncuların %60'ı en az bir ustalık kademesini açtı

En iyi silahlar sırasıyla M5A3, AK24, DM7, SWS-10 ve SFAR-M GL oldu

Tamamlanan haftalık görev sayısı 117.8 milyon oldu

Portal modunda en popüler dönemler sırasıyla Battlefield 3, Battlefield Bad Company 2 ve Battlefield 1942 oldu

IT TAKES TWO

Nintendo Switch'te yayınlandı

90'dan fazla ödül sahibi oldu

En popüler bölüm ise Rose's Room oldu

FIFA

32.6 milyar kez gol atıldı

14 milyar kez maç yapıldı

200'den fazla millet oynadı

28.8 milyon Ultimate Team kulübü oluşturuldu

304.8 milyon çapraz oyun maçı yapıldı

17.5 milyon Volta ve Pro Clubs avatarı oluşturuldu

13.1 milyon kariyer modunda yeni kulüpler kurdu

F1

218.6 milyon kez yarış yapıldı

115 milyon oyuncu podyuma girdi

En iyi takımlar sırasıyla Red Bull, Mercedes, Ferrari, McLaren ve Aston Martin oldu

En iyi pilotlar sırasıyla Max Verstappen, Lewis Hamilton, Charles LeClerc, Sergio Perez ve Lando Norris oldu

4 milyon pilot Championship kazandı

APEX LEGENDS MOBILE

243,2 milyon şampiyon canlandırıldı

35.2 milyon kez Bloodhunt tarafından avantaj açıldı

Octane's Kings Canyon ve World's Edge'de 44.6 trilyon mesafe kat etti

En çok kullanılan silahlar sırasıyla R-301, R99, Flatline, Alternator ve Havoc oldu

114.7 milyon kez Pathfinder'ın kurduğu çelik halat kullanıldı