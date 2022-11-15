Elden Ring'in satış rakamları güncellendi

Elden Ring satış rakamları en son bu yılın Haziran ayının sonunda 16,6 milyon olarak açıklanmıştı ve şimdi Eylül 2022'nin sonunda bu rakama 900 bin adet satış daha eklendi.

ELDEN RING 17,5 MİLYON ADET SATTI

Bandai Namco'nun mali raporunda yayınlanan bilgiye göre Elden Ring, Eylül 2022 itibariyle 17,5 milyon adet dijital ve fiziksel satışa ulaştığı açıklandı.

ELDEN RING YILIN OYUNUNA ADAY OLDU

2022 yılının en iddialı oyunları arasında yer alan Elden Ring, Aralık 2022'de düzenlenecek The Game Awards 2022'de yılın oyunu, en iyi oyun yönetmenliği, en iyi hikaye anlatımı, en iyi sanat yönetimi, en iyi müzik ödülü ve en iyi ses tasarımı ödüllerine aday olarak gösterildi.

İlgili Haberler

ELDEN RING KONUSU

Elden Ring, FromSoftware tarafından geliştirilen ve Bandai Namco Entertainment tarafından yayınlanan 2022 aksiyon rol yapma oyunudur. Hidetaka Miyazaki tarafından yönetildi ve fantezi yazarı George R. R. Martin tarafından sağlanan dünya inşası yapıldı.