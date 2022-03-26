Elden Ring'den Çıkarılan İçerikler Belli Oldu

Elden Ring çıkarılan içerikler listesine Torrent'in animasyonları da eklendi. Büyülü küheylan Torrent'in düşmanlara saldırma mekaniğinin oyundan çıkarıldığı görüldü.

Zullie the Witch adlı bir içerik üreticisi Elden Ring'deki büyülü ata dair kesilen içerikleri ortaya çıkardı. FromSoftware imzalı yeni karanlık RPG'de yer oyununda bolca kullandığımız Torrent'in düşmanlara saldırabildiği ortaya çıktı. İçerik üreticisi Elden Ring'de bolca kullandığımız büyülü atın animasyonlarını gözler önüne serdi.

Elden Ring Nerede Geçiyor? – Elden Ring Haritası

Aşağıdaki videoda Torrent'in düşmanlara çifte attığı görülüyor. Oyunun piyasaya sürülen sürümünde oyuncuların ne yazık ki bunu yapması mümkün değil. Yapımın kodlarında derin bir incelemeye girişen YouTuber videosunda büyülü atın otlandığı bir animasyona da yer veriyor. Görünen o ki geliştirici ekip Torrent'in başta oyuncuyla beraber gezmesini planlamış. Fakat atın oyuncuyu sürekli olarak takip etmesi oyunun genel mekanikleri sebebiyle mümkün değil.

Videoyu aşağıdaki bağlantı üzerinden izleyebilirsiniz.

Zullie rumuzlu içerik üreticisi YouTube'da paylaştığı videolarında Dark Souls oyunlarının bilinmeyen yönlerini paylaşıyor. Kendisi oyun dünyasını kasıp kavuran Elden Ring'e dair yeni videolar hazırlamaya başladı. Geçtiğimiz gün paylaştığı bir videoda oyundaki Red Wolf of Radagon isimli başdüşmana dair ilginç bir bilgi ortaya çıktı. Zullie the Witch'in belirttiğine göre Red Wolf'un hareketleri Dark Souls 3'teki bir model ile büyük oranda eşleşiyor.

İçerik yapımcısı bu durumu FromSoftware tarafından alınan bir önlem olarak görüyor. Halihazırda büyük bir boyuta sahip olan Elden Ring'in dosya boyutu artmaması için içeriklerden taviz verilmiş olabilir. Elden Ring çıkarılan içerikler listesi önümüzdeki günlerde uzayacak gibi görünüyor.

2022'de çıkmasını en çok beklediğiniz #oyun hangisi? — GameGar (@gamegarcom) March 22, 2022

SaveButonu / Gamegar