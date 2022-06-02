eFootball 2022 Mobile çıktı! eFootball 2022 Mobile bakım ne zaman bitecek? - Haberler

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eFootball 2022 Mobile çıktı! eFootball 2022 Mobile bakım ne zaman bitecek?

Haberler.com - Yakupcan Aydemir - Gamegar
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eFootball 2022 Mobile çıktı! eFootball 2022 Mobile bakım ne zaman bitecek?

Konami'nin mobile futbol oyunu eFootball 2022 Mobile sonunda mobil kullanıcılar ile buluştu, ancak oyuna girerken "Sunucu Bakımı Yapılıyor, Lütfen daha sonra tekrar deneyin." hatası ile karşılaşan oyuncular sunucu bakımının ne zaman biteceğini merak ediyor. Peki, eFootball 2022 Mobile bakım ne zaman bitecek?

Mobile oyuncuların aylardır merakla beklediği eFootball 2022 Mobile sonunda çıkış yaptı. Oyunu güncelleyip girmeye çalışan oyuncuların karşısına çıkan "Sunucu Bakımı Yapılıyor" yazısı çıkıyor. Peki, eFootball 2022 Mobile bakım ne zaman bitecek?İşte detaylar…

EFOOTBALL 2022 MOBILE SUNUCU BAKIMI NE ZAMAN BİTECEK?

Geliştirici ekip Konami, eFootball 2022 Mobile'ı sunucu bakımına soktu. Fakat bakımın ne zaman biteceğine dair herhangi bir belirlenmedi. eFootball Mobile 2021'in sunucu bakımının yaklaşık bir hafta sürdüğünü hatırlaması, eFootball 2022 Mobile oyuncularını endişelendirdi.

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eFootball 2022 Mobile çıktı! eFootball 2022 Mobile bakım ne zaman bitecek?

ESKİ OYUN VERİLERİNİZ TAŞINIYOR

"eFootball™ 2022 deneyiminize, eFootball PES 2021'deki oyun içi varlıklarınızın bir kısmını taşıyarak başlayabileceksiniz. Fakat oyunda ciddi değişiklikler yapılacağı için bazı varlıkların taşınamayacağını lütfen unutmayın."

eFootball 2022 Mobile çıktı! eFootball 2022 Mobile bakım ne zaman bitecek?

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Yakupcan Aydemir
Yakupcan Aydemir
Gamegar Editörü Haberler.com - Gamegar

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