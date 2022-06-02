eFootball 2022 Mobile açılmıyor hatası nasıl düzeltilir? - Haberler

Efootball 2022 Mobile'ın açılmama hatasını alan oyuncuların ne yapması gerektiğini araştırdık ve sizler için derledik. Efootball 2022 Mobile'a girerken hata alan oyuncular, oyuna nasıl girer? eFootball 2022 Mobile açılmıyor hatası nasıl düzeltilir? İşte detaylar…

EFOOTBALL 2022 MOBILE AÇILMIYOR HATASI NASIL DÜZLETİLİR?

Efootball 2022 Mobile'a girerken açılmıyor hatasına karşın oyunun sunucu bakımında olduğu bildirildi. Oyunun geliştiricisi Konami tarafından sunucu bakımının ne zaman biteceği hakkında bir bilgi paylaşılmadı.

SUNUCU BAKIMI NE ZAMAN BİTECEK?

. Bir önceki oyundaki verileriniz eFootball 2022 Mobile'a aktarıldığını söyleyen Konami, sunucu bakımının ne zaman biteceğini söylemedi. Oyunculara önerimiz olarak ise eFootball 2022 Mobile'a saat başı girerek kontrol etmeleridir.

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