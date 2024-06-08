EA Sprots FC 24'ün rakibi UFL, Türkçe spiker ile çıktı

Geçtiğimiz senelerde duyurusu yapılan oynaması ücretsiz futbol oyunu Ufl, 7 - 9 Haziran tarihleri arasında açık beta ile PlayStation 5 ve Xbox Series X|S kullanıcıları için çıkış yaptı.

UFL'İN AÇIK BETASI OYNAMAYA HAZIR

Oynaması ücretsiz Ufl, resmi YouTube hesabından geçtiğimiz günlerde yayınladığı Açık Beta Duyuru videosunda oyunun 7 - 9 Haziran tarihleri arasında PlayStation 5 ve Xbox Series X|S kullanıcıları için indirip oynanmaya hazır olacağı duyurulmuştu.

Oyunu indirmek için:

PlayStation 5: Tıklayın

Tıklayın Xbox Series X|S: Tıklayın

TÜRKÇE SPİKER VE TÜRK STADYUMLARI

Oyunun açık betasını test etmek istiyorsanız 9 Haziran Pazar gününe kadar vaktiniz bulunuyor. Ufl'in özellikle Türkiye pazarında bu kadar çok ilgi görmesinin en büyük nedeni ise Türk oyunculara değer vermesinden kaynaklanıyor. EA Sports FC veya eFootball 2024'te olmayan Türkçe spiker özelliği ile Türk oyuncularını kendine çekmeyi başardı. Ayrıca oyunda Türk stadyumlar da bulunacak. Şu anlık Beşiktaş'ın Tüpraş Stadyumu bulunurken oyunun tam versiyonunda daha fazla stadyum da ekleneceği düşünülüyor.

Dünyama hoşgeldin ?? o plase olacak pic.twitter.com/HS9LAEm1U3 — Devrim Kayır (@Devrimkayr) June 7, 2024

OYUNUN YATIRIMCISI CRISTIANO RONALDO

Aralık 2023 tarihinde Cristiano Ronaldo, oynaması ücretsiz futbol oyunu Ufl'e 40 milyon dolarlık yatırım yapmıştı. UFL ile ortaklığı hakkında konuşan Ronaldo, şu sözlere yer vermişti: UFL, futbol oyunlarında yeni nesil haline gelebileceği için bu projenin bir parçası olmaktan heyecan duyuyorum.