Üye Girişi
Haberler

EA Sprots FC 24'ün rakibi UFL, Türkçe spiker ile çıktı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Video oyun sektöründe tekelleşen EA Sports FC serisine rakip olarak piyasaya sürülen oynaması ücretsiz futbol oyunu UFL, 7 Haziran'da açık beta test ile oyuncuların deneyimine sunuldu. PlayStation ve Xbox konsollarında çıkış yapan UFL'de Türkçe spiker özelliği de bulunuyor.

Geçtiğimiz senelerde duyurusu yapılan oynaması ücretsiz futbol oyunu Ufl, 7 - 9 Haziran tarihleri arasında açık beta ile PlayStation 5 ve Xbox Series X|S kullanıcıları için çıkış yaptı.

UFL'İN AÇIK BETASI OYNAMAYA HAZIR

Oynaması ücretsiz Ufl, resmi YouTube hesabından geçtiğimiz günlerde yayınladığı Açık Beta Duyuru videosunda oyunun 7 - 9 Haziran tarihleri arasında PlayStation 5 ve Xbox Series X|S kullanıcıları için indirip oynanmaya hazır olacağı duyurulmuştu.

Oyunu indirmek için:

TÜRKÇE SPİKER VE TÜRK STADYUMLARI

Oyunun açık betasını test etmek istiyorsanız 9 Haziran Pazar gününe kadar vaktiniz bulunuyor. Ufl'in özellikle Türkiye pazarında bu kadar çok ilgi görmesinin en büyük nedeni ise Türk oyunculara değer vermesinden kaynaklanıyor. EA Sports FC veya eFootball 2024'te olmayan Türkçe spiker özelliği ile Türk oyuncularını kendine çekmeyi başardı. Ayrıca oyunda Türk stadyumlar da bulunacak. Şu anlık Beşiktaş'ın Tüpraş Stadyumu bulunurken oyunun tam versiyonunda daha fazla stadyum da ekleneceği düşünülüyor.

OYUNUN YATIRIMCISI CRISTIANO RONALDO

Aralık 2023 tarihinde Cristiano Ronaldo, oynaması ücretsiz futbol oyunu Ufl'e 40 milyon dolarlık yatırım yapmıştı. UFL ile ortaklığı hakkında konuşan Ronaldo, şu sözlere yer vermişti: UFL, futbol oyunlarında yeni nesil haline gelebileceği için bu projenin bir parçası olmaktan heyecan duyuyorum.

Yakupcan Aydemir
Yakupcan Aydemir
Haberler.com - Gamegar

Cristiano Ronaldo Playstation EA Sports Futbol xbox UFL Gamegar Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sigaraya karşı yeni kanun sinyali! Gündemde 'İngiliz modeli' var

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sigaraya karşı yeni kanun sinyali! Gündemde "İngiliz modeli" var

 Avrupa Parlamentosu seçiminden lider çıkan Le Pen: Mültecilerin tamamını evlerine göndereceğiz

Avrupa Parlamentosu seçiminden lider çıkan Le Pen: Mültecilerin tamamını evlerine göndereceğiz

 Sevgililer Günü'nde öldürülen genç kızın tetikçi olduğu ortaya çıktı

Sevgililer Günü'nde öldürülen genç kızın tetikçi olduğu ortaya çıktı

Bakmadan Geçme

Murat Övüç gelini kim? Murat Övüç gelinine kaç kilo altın taktı? Emeklilere bayram ikramiyesi ödemeleri ne zaman başlayacak? Emekli bayram ikramiyesi ne kadar? İSKİ BARAJ DOLULUK ORANI 10 HAZİRAN | Baraj doluluk oranı yüzde kaç? İstanbul barajlarında son durum nedir? ''Mültecilerin tamamını evlerine göndereceğiz!'' Marine Le Pen kimdir? Marine Le Pen açıklamasında ne dedi? Okullar ne zaman kapanıyor, MEB 2024 yaz tatili ne zaman başlıyor? Karneler ne zaman verilecek, yaz tatili kaç gün sürecek? Polonya - Türkiye hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta? Polonya - Türkiye maçı hangi kanalda? #9917 Üniversite tercihleri ne zaman, kaç gün sürecek? 2024 ÖSYM YKS tercih kılavuzu! Üniversite taban puanı, sıralama ve kontenjanlar açıklandı mı? YKS 2024 soruları yayınlandı mı? YKS 2024 çıkmış sorular! TYT-AYT-YDT soruları yayınlandı mı? Bahar 16. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? Bahar yeni bölüm fragmanı izleme linki var mı? BAHAR FRAGMAN İZLE #128250 EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ BUGÜN MÜ YATACAK? Emekli Kurban Bayramı ikramiyesi ne zaman verilecek? GELİNİM MUTFAKTA 10 HAZİRAN 2024 CANLI İZLE #128105 Gelinim Mutfakta yeni bölüm tanıtımı yayınlandı mı? CNBC-e Türkiye ne zaman açılacak? CNBC-e neden kapanmıştı? Fransa'da aşırı sağcılar seçim zaferine tepki gösterdi! Fransa'da ne oldu? MÜGE ANLI CANLI İZLE! #128250 10 Haziran Müge Anlı canlı izleme linki! Müge Anlı son bölüm neler oldu? GAMZE ÖZÇELİK KİMLE EVLENDİ? Gamze Özçelik'in eşi Reshad Strik kim, nereli, kaç yaşında?
Ali Koç'un kongredeki ceket hassasiyeti akıllara Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı getirdi

Ali Koç'un kongredeki ceket hassasiyeti akıllara Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı getirdi
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title