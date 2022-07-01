EA, popüler kaykay oyunu Skate'in beta duyurusunu yaptı
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Popüler kaykay oyunu Skate'in en erken alpha sürümünü gösteren Skate fragmanı yayınlandı. Beklediğinizden farklı gözükebilir ama hala üstünde çalışıyoruz dedi ve fragmana yer verdi.
Merakla beklenen EA'in Skate 4 oyunu Skate olarak geri dönüyor. Skate'in YouTube kanalına yüklenen "Hala üstünde çalışıyoruz" video başlığıyla en erken erişim sürümünden görüntüler paylaşıldı.
SKATE'İN BETA DUYURUSU YAPILDI
Skate videosunun yayınlanan bir dakikalık videosunun açıklamasında, "Size geri döndüğümüzü söyledik ve hala üzerinde çalışıyoruz - ama neler yaptığımızı görmenin zamanı geldi. Hâlâ erken, ama bunu doğru yapmak istiyoruz ve bu, sizin de bunun bir parçası olmanızı istediğimiz anlamına geliyor." sözlerine yer verildi.
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"Bir Skate olarak. insider, oyunun ilk sürümlerini oynama ve geliştirme yolculuğumuz boyunca geri bildirim sağlama şansına sahipsiniz. Patene erişimi ölçeklendirmemiz gerekiyor. Sorunsuz bir deneyim sağlamak için geliştirme ilerledikçe yavaş yavaş ve bu, ne kadar sürede oynayacağınızı garanti edemeyeceğimiz anlamına gelir."
Skate kapalı beta testi, yalnızca Origin aracılığıyla PC'de mevcut olacak.